Росприродназдор опечатал въезд на территорию СНТ «Родник», куда годами сбрасывают отходы

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-31T13:10:41+03:00

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Департамент Росприроднадзора в ПФО пошел на радикальные меры и опечатал въезд на территорию садоводческого товарищества «Родник» (улица Чачина, Советский район), которую на протяжении нескольких лет захламляют различными отходами, в том числе строительными.

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Прибывшие на место специалисты увидели горы мусора, три неработающих трактора и действующий фронтальный погрузчик. В итоге погрузчик вывезли на штрафстоянку, а тракторы собственник вывез с территории «Родника» в добровольном порядке.

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

- Специалистами отобраны пробы мусора для установления класса его опасности, а также пробы воды из реки Кадочка, протекающей в непосредственной близости от несанкционированной свалки, - рассказали в департаменте. - Также уточняется объем накопленных отходов.

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Напомним, история с засорением СНТ «Родник» длится не один год. За это время проводилось множество проверок, к ответственности привлекались как должностные, так и физические лица, выдавались предписания об устранении выявленных нарушений. Но ликвидации свалки и рекультивации земельного участка добиться не удалось.

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

В пресс-службе департамента Росприроднадзора по ПФО уточнили, что по результатам проводимой работы будет поставлен вопрос об изъятии земельного участка в связи с его использованием не по целевому назначению, возмещении причиненного вреда почвам и водным объектам, а также рекультивации захламленной территории.

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО