2018-08-31T13:10:41+03:00
Общество

Росприродназдор опечатал въезд на территорию СНТ «Родник», куда годами сбрасывают отходы

Специалистам предстоит выяснить класс опасности мусора и объем накопленных отходов [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФОФото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО
Изменить размер текста:

Департамент Росприроднадзора в ПФО пошел на радикальные меры и опечатал въезд на территорию садоводческого товарищества «Родник» (улица Чачина, Советский район), которую на протяжении нескольких лет захламляют различными отходами, в том числе строительными.

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Прибывшие на место специалисты увидели горы мусора, три неработающих трактора и действующий фронтальный погрузчик. В итоге погрузчик вывезли на штрафстоянку, а тракторы собственник вывез с территории «Родника» в добровольном порядке.

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

- Специалистами отобраны пробы мусора для установления класса его опасности, а также пробы воды из реки Кадочка, протекающей в непосредственной близости от несанкционированной свалки, - рассказали в департаменте. - Также уточняется объем накопленных отходов.

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Напомним, история с засорением СНТ «Родник» длится не один год. За это время проводилось множество проверок, к ответственности привлекались как должностные, так и физические лица, выдавались предписания об устранении выявленных нарушений. Но ликвидации свалки и рекультивации земельного участка добиться не удалось.

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

В пресс-службе департамента Росприроднадзора по ПФО уточнили, что по результатам проводимой работы будет поставлен вопрос об изъятии земельного участка в связи с его использованием не по целевому назначению, возмещении причиненного вреда почвам и водным объектам, а также рекультивации захламленной территории.

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Фото: пресс-служба Департамента Росприроднадзора в ПФО

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция "КП" по Волге: «Либерал» и «ватник» в лодке, не считая «хипстера»
Журналисты «Комсомолки» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов завершили рискованный поход на резиновой лодке по всей Волге - от истока до самого Каспийского моря. И подвели итог [фото]
Новости 24
В Нижнем Новгороде изменится схема движения маршрутки №13
Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Дзержинске
Роспотребнадзор проверит воздух в Дзержинске после взрыва на заводе Свердлова
Следователи проводят проверку по факту взрыва в Дзержинске
4 погибших и 15 раненых: появились новые данные о пострадавших из-за взрыва в Дзержинске
Одного убил, троих покалечил: дело 49-летнего нижегородца рассмотрят в суде
Специалисты ответят на вопросы нижегородцев о теплоснабжении
Женщина отравилась угарным газом на пожаре в Нижегородской области
Высокая пожарная опасность сохранится в Нижегородской области 1-3 сентября
В Нижнем Новгороде троллейбус врезался в грузовик: есть пострадавшие
Православная гимназия имени Кирилла и Мефодия откроется в Нижнем Новгороде
Пропавший в Нижегородской области Владимир Никитин найден живым