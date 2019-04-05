Курьер «Яндекс. Еды» прокатился на крыше «Жигулей» в Нижнем Новгороде

Курьер «Яндекс. Еда» в Нижнем Новгороде выбрал необычный способ передвижения: забрался на крышу «Жигулей» и прокатился по улице Космонавта Комарова. Очевидцы сняли это на видео и выложили в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/701446" frameborder="0"></iframe> Курьер сервиса Яндекс. Еда прокатился верхом на жигулях.Видео: https://vk.com/novgorod_52

Нижегородцы, ехавшие следом за «Жигулями» на другом авто, посигналили водителю. Тот остановился, вышел из машины и увидел работника службы доставки, сползающего с крыши. Молодой человек, не дожидаясь расправы, убежал прочь. Только до конца непонятно: то ли водитель «Жигулей» действительно не подозревал о лишнем пассажире, то ли это была хорошо спланированная игра на публику.

- Режиссура не очень, - прокомментировала Региона Салимова.

- Им проезд не компенсируют, вот и приходится как-то измудряться ради первого грейда, - предположил Алексей Мигунов.

- Да ладно, просто кто-то себе еды «добыл», домой вез. Зря только остановился. Добыча сбежала, - пошутил пользователь под ником Blek Mohax.

Напомним, в январе 2019 года в соцсетях появилось видео, на котором видно, как полураздетые парни едут верхом на ковре, привязанному к автомобилю. Необычный поступок нижегородских пранкеров не осталось без внимания сотрудников ГИБДД. Те разыскали водители, к машине которого был привязан ковер, и оштрафовали на тысячу рублей.

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