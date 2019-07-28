«Они воровали и торговали ворованным»: Продавец рассказала, как на их магазин напала детская банда в Нижнем Новгороде

Все последние дни в Нижнем Новгороде только и разговоров, что об орудующих на Мещере детских бандах.

Напомним, жители микрорайона «Мещерское озеро» в Нижнем Новгороде пожаловались, что вот уже несколько месяцев их держат в страхе банды подростков 10-17 лет. Сбиваясь в стаи из нескольких десятков человек, они нападают на случайных прохожих и избивают их. За последнее время нападениям подверглись сразу несколько человек, в том числе один мужчина получил ранение в ногу из травматического пистолета. В другой раз подростковая банда решилась атаковать целый магазин. О том, как это было «Комсомолке» рассказала владелица и продавец торговой точки в районе Мещерского озера.

- Возле нашего магазина эти подростки крутились давно, - рассказывает Екатерина Арбузова (имя героини изменено – прим. Ред.) – Сейчас все говорят, что они появились пару месяцев назад – это неправда. На самом деле в последнее время они стали просто действовать в открытую. Если раньше они сбивались в кучки по 6-7 человек, то теперь – могут идти толпой в несколько десятков. В магазин они нередко забегали и потихоньку воровали: то шампунь стащат, то гель для душа, то еще что-нибудь. А потом девочки этим ворованным торгуют. Мы уже это заприметили, поэтому стали за ними присматривать.

В очередной раз толпа подростков наведалась в магазин 25 мая, но сразу получила отпор.

- Сначала в торговый зал заскочили трое подростков, но мы их сразу шуганули, - признается Екатерина. – Они вышли на лестницу и начали там щелкать семечки, приставать к покупателям. С ними не было никакого слада, поэтому муж решил их оттуда выставить. И тут они на него напали: ударили по лицу, сильно рассекли веко – да так, что пришлось его зашивать. В результате, врачи диагностировали у него ранение легкой степени тяжести.

Разумеется, сразу после нападения Екатерина и ее муж вызвали полицию. Правда, к их приезду от подростков не осталось и следа – едва увидев полицейскую машину, они кинулись врассыпную.

- Пока мы ездили по больницам и полицейским участкам, эта детвора вернулась, - вспоминает Екатерина. – И вместо нескольких подростков, там уже было несколько десятков. Ожидая, что они попытаются ворваться в дом, мы заранее закрыли двери и начали их снимать на видео. К счастью, нам на помощь подоспел покупатель. Потом мы это видео направили в полицию.

Правда, рассчитывать на движение дела тут не стоит – участковый сразу предупредил Екатерину, что полученные ее мужем травмы считаются слишком мелкими для возбуждения уголовного дела.

- По факту конфликтной ситуации, произошедшей 25 мая у входа в магазин, расположенного на улице Есенина между хозяином торговой точки и группой молодых людей, поступило три заявления, - рассказали в полиции. - События были сняты на камеру мобильного телефона. В ходе инцидента один из молодых людей – 19-летний житель Московского района - нанёс хозяину несколько ударов. По данному факту была проведена проверка, в ходе которой потерпевший отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Она была необходима для установления степени тяжести причинённого его здоровью вреда и квалификации действий 19-летнего молодого человека. В связи с этим по факту происшествия было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

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