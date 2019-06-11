«Какая милая мишка»: Нижегородцы целуются с медведицей Аяной

Медведица Аяна, которая поселилась в нижегородском зоопарке «Лимпопо» всего два месяца назад, стала настоящей звездой. Нижегородцы выкладывают фотографии и видео с белой медведицей, восторгаясь ее игривым характером. Некоторые нижегородцы специально приходят в зоопарк, чтобы полюбоваться Аяной.

«Какая милая мишка»: Медведица Аяна покорила нижегородцев своей общительностьюФото: СОЦСЕТИ

Напомним, двухлетняя медведица приехала в Нижний Новгород из Московского зоопарка. А к столичным специалистам она попала из Якутии.

- В конце сентября 2017 года рыбаки Среднеколымского улуса Якутии обнаружили маленького одинокого белого медвежонка, - рассказывают специалисты нижегородского зоопарка «Лимпопо». - Он забрел за сотни километров от своего дома и какое-то время выживал в одиночку. Экологи предполагают, что мать стала жертвой бурого медведя. В природной среде животное бы не выжило, и медведицу приютил Московский зоопарк.

«Какая милая мишка»: Медведица Аяна покорила нижегородцев своей общительностьюФото: СОЦСЕТИ