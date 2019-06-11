2019-06-11T15:45:31+03:00
Общество

«Какая милая мишка»: Нижегородцы целуются с медведицей Аяной

Медведица покорила посетителей зоопарка «Лимпопо» своей общительностью [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
«Какая милая мишка»: Медведица Аяна покорила нижегородцев своей общительностью«Какая милая мишка»: Медведица Аяна покорила нижегородцев своей общительностьюФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Медведица Аяна, которая поселилась в нижегородском зоопарке «Лимпопо» всего два месяца назад, стала настоящей звездой. Нижегородцы выкладывают фотографии и видео с белой медведицей, восторгаясь ее игривым характером. Некоторые нижегородцы специально приходят в зоопарк, чтобы полюбоваться Аяной.

«Какая милая мишка»: Медведица Аяна покорила нижегородцев своей общительностью Фото: СОЦСЕТИ

«Какая милая мишка»: Медведица Аяна покорила нижегородцев своей общительностьюФото: СОЦСЕТИ

Напомним, двухлетняя медведица приехала в Нижний Новгород из Московского зоопарка. А к столичным специалистам она попала из Якутии.

- В конце сентября 2017 года рыбаки Среднеколымского улуса Якутии обнаружили маленького одинокого белого медвежонка, - рассказывают специалисты нижегородского зоопарка «Лимпопо». - Он забрел за сотни километров от своего дома и какое-то время выживал в одиночку. Экологи предполагают, что мать стала жертвой бурого медведя. В природной среде животное бы не выжило, и медведицу приютил Московский зоопарк.

«Какая милая мишка»: Медведица Аяна покорила нижегородцев своей общительностью Фото: СОЦСЕТИ

«Какая милая мишка»: Медведица Аяна покорила нижегородцев своей общительностьюФото: СОЦСЕТИ

Игры медведицы Аяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Павел Пашинин: «Самый сильный ресурс – это грамотные люди»
Директор по развитию ООО «Нижегородский завод теплообменного оборудования», член общественной палаты Нижегородской области рассказал Руслану Станчеву в программе «Герои Волги» о проблемах Сормовского района и способах развития
Новости 24
Новую спортивную площадку установят на улице Сурикова к 1 сентября
Нижегородка получила 10 тысяч рублей компенсации после отравления хлором в бассейне фитнес-клуба
Фонд «НОНЦ» проведёт акцию по сдаче крови на типирование в рамках фестиваля «Здесь и сейчас»
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 14,7%
Пропавший под Балахной 12-летний Коля Шляпников найден живым
Почти 22 тысячи квадратных метров дорог отремонтировано на Автозаводе
12-летний Коля Шляпников пропал в Балахнинском районе
25 тысяч человек посетили фестиваль «Ботаника» в Нижнем Новгороде
Территория Светлоярского парка увеличится более чем на 5,5 тысяч квадратных метров
Пропавшая в Нижнем Новгороде 33-летняя Татьяна Шиповникова найдена живой
Нижегородка выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»
Очередные кадровые изменения произошли в администрации Дзержинска
15-летний подросток утонул в пруду на городском пляже в Выксе
Сотрудники нижегороского ГИБДД уничтожили почти 118 тысяч фотографий с нарушениями
В центре Нижнего Новгорода перекроют движение транспорта в связи с празднованием Дня России
МЧС: На Нижегородскую область надвигается гроза
Аналоговое эфирное вещание федеральных каналов окончательно прекращено в Нижегородской области
35-летний мужчина попал в больницу после пожара в магазине на Автозаводе
Главу сельсовета в Дальнеконстантиновском районе осудили за превышение полномочий
Глеб Никитин: «Фестиваль «Opus 52» посетили 20 тысяч человек»
Глеб Никитин наградил победителей этапа Кубка мира по выездке
Игрока ФК «Нижний Новгород» вызвали в юношескую сборную России
Замгубернатора Сергей Морозов проведет личный прием граждан
Сотрудники госохотнадзора спасли дикую косулю в селе Починки
Жители Нижнего Новгорода смогут следить за капремонтом в режиме онлайн