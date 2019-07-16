Концерт Гоши Куценко и выставка Станислава Дужникова: Организаторы опубликовали расписание кинофестиваля «Горький fest»

Уже 19 июля в Нижнем Новгороде стартует третий фестиваль актуального российского кино «Горький fest». За несколько дней до открытия организаторы опубликовали расписание кинопоказов, мастер-классов и других мероприятий фестиваля.

19 июля

Нижегородский театр драмы им. Горького (Большая Покровская ул., 13)

18.00 - Красная дорожка

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

21.00 - Концерт группы «Кина не будет» (вход свободный)

«Кинофактура» (Варварская ул., 32)

11.00 - мастер-класс замглавного редактора «СТВ» Анны Андрушевич (вход свободный)

12.30 - Мастер-класс киноэксперта Олега Иванова (вход свободный)

14.00 - мастер-класс менеджера по развитию компании Canon Евгения Субочева (вход свободный)

16.00 - подготовка участников шорт-листа питчинга кинопроектов (только для участников шорт-листа питчинга)

20 июля

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18:00 - Торжественное открытие летнего кинотеатра. Открытый показ и Q&A школы кино и ТВ «Индустрия» (вход свободный)

21.00 - «Громкая связь», реж. Алексей Нужный (96 мин) (вход свободный)

«Орленок» (Большая Покровская, 39, лит.а)

18.30 - Кинопоказ (вход по регистрации):

• «Прятки», реж. Настя Остапенко (16 мин)

• «Мама», реж. Владимир Котт (19 мин)

• «Папа», реж. Алена Стырикович (13 мин)

• «Лапа», реж. Лиза Шурупова (30 мин)

20.30 - «Зима», реж. Сергей Черников (80 мин) (вход по регистрации)

«Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7)

18.00 - «Я не такой, я не такая», реж. Руслан Паушу (100 мин) (вход свободный)

«Смена» (Гордеевская ул., 80а)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (90 мин) (вход по регистрации)

«Империя грез» (ул. Ю. Смирнова,14)

15:00 - «Я не такой, я не такая», реж. Руслан Паушу (100 мин) (вход по регистрации)

«Кинофактура» (Варварская ул., 32)

14.00 - Мастер-класс члена жюри оператора Игоря Гринякина (вход свободный)

15:00 - Круглый стол «Развитие кинематографа в Нижегородской области» (вход свободный)

21 июля

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18.00 - «Т-34», реж. Алексей Сидоров (139 мин) (вход свободный)

21:00 - «Без меня», реж. Кирилл Плетнёв (97 мин) (вход свободный)

«Орленок» (Большая Покровская, 39, лит.а)

18.30 - Кинопоказ (вход по регистрации)

• «Чертово колесо», реж. Роман Батаев (20 мин)

• «Третья дверь слева», реж. Никита Грушин, Нина Волова (12 мин)

• «Ида-Вирумма», реж. Анна Ященкова (23 мин)

• «Кальмар», реж. Лидия Кондратюк (20 мин)

• «Ничего личного», реж. Евгений Милых (37 мин)

20.30 - «Болевой порог», реж. Андрей Симонов (100 мин) (вход по регистрации)

«Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7)

18.00 - «Последнее испытание», реж. Алексей Петрухин (135 мин) (вход свободный)

«Буревестник» (ул. Коминтерна, 244)

18.00 - Программа студии «Мельница» (90 мин) (вход по регистрации)

«Смена» (Гордеевская ул., 80а)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (64 мин) (вход по регистрации)

«Зарница» (пр. Гагарина, 114)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (90 мин) (вход по регистрации)

«Маяк» (Нижневолжская наб., 11)

15.00 - Официальное открытие выставки фоторабот заслуженного артиста России Станислава Дужникова (вход свободный)

Стадион «Нижний Новгород» (ул. Бетанкура, 1а)

20.00 - Шоу Саши Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ (вход по билетам)

«Кинофактура» (Варварская ул., 32)

14.00 - Мастер-класс члена жюри актрисы Дарьи Екамасовой (вход свободный)

22 июля

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18.00 - «Гофманиада», реж. Станислав Соколов (75 мин) (вход свободный)

21.00 - «Юморист», реж. Михаил Идов (100 мин) (вход свободный)

«Орленок» (Большая Покровская, 39, лит.а)

18.30 - Кинопоказ (вход по регистрации):

• «Летсплей», реж. Владимир Головнев (20 мин)

• «Прощайте, Афины», реж. Адель Шайхулова (20 мин)

• «Невиданное», реж. Андрей Огородников (20 мин)

• «Атмосфера», реж. Елена Шабалина (20 мин)

• «Холодная комната», реж. Анастасия Клюева (22 мин)

20.30 - Кинопоказ (вход по регистрации):

• «Катя и Стефания», реж. Михаил Горобчук (64 мин)

• «Я не плачу», реж. Александра Андронова (64 мин)

«Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7)

16.00 - «Варавва», реж. Евгений Емелин (115 мин) (вход свободный)

18.00 - «Человек, который удивил всех», реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов (110 мин) (вход свободный)

«Буревестник» (ул. Коминтерна, 244)

18.00 - Программа студии «Мельница» (90 мин) (вход по регистрации)

«Смена» (Гордеевская ул., 80а)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (82 мин) (вход по регистрации)

«Зарница» (пр. Гагарина, 114)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (64 мин) (вход по регистрации)

«Маяк» (Нижневолжская набережная, 11)

Выставка фоторабот заслуженного артиста России Станислава Дужникова (вход свободный)

23 июля

Летний кинотеатр на Нижнесолжской набережной

18.00 - «72 метра», реж. Владимир Хотиненко (115 мин) (вход свободный)

21.00 - «2-АССА-2», реж. Сергей Соловьёв (72 мин) (вход свободный)

«Орленок» (Большая Покровская, 39, лит.а)

18.30 - Кинопоказ (вход по регистрации):

• «Арбатство», реж. Дмитрий Григорьев (25 мин)

• «Опыт № 4», реж. Константин Райх (20 мин)

• «Префект», реж. Олег Коронный (16 мин)

• «Мирная жизнь», реж. Иван И. Твердовский (10 мин)

• «Гекко», реж. Никита Лойк (21 мин)

• «Ийе», реж. Анастасия Борисова (12 мин)

• «Романтик», реж. Константин Тупицын (23 мин)

• «Теорема», реж. Николай Флотский (17 мин)

21.00 - «Замыкание», реж. Татьяна Эверстова (82 мин) (вход по регистрации)

«Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7)

16.00 - «Миллиард», реж. Роман Прыгунов (119 мин) (вход свободный)

18.00 - «Трезвый водитель», реж. Резо Гигинеишвили (110 мин) (вход свободный)

«Буревестник» (ул. Коминтерна, 244)

18.00 - Программа студии «Мельница» (90 мин) (вход по регистрации)

«Зарница» (пр. Гагарина, 114)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (82 мин) (вход по регистрации)

«Маяк» (Нижневолжская набережная, 11)

Выставка фоторабот заслуженного артиста России Станислава Дужникова (вход свободный)

14.00 - Мастер-класс члена жюри продюсера Николая Ларионова (вход свободный)

24 июля

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18.00 - «Ван Гоги», реж. Сергей Ливнев (103 мин) (вход свободный)

21:00 - «BEEF: Русский Хип-хоп», реж. Рома Жиган (90 мин) (вход свободный)

«Орленок» (Большая Покровская, 39, лит.а)

18.30 - Кинопоказ (вход по регистрации):

• «Путешествие», реж. Арина Салахутдинова (8 мин)

• «Прощай, Амстердам», реж. Наталья Шинелева (15 мин)

• «В постели», реж. Шота Гамисония (18 мин)

• «Типа кино», реж. Алена Михайлова (33 мин)

• «Белым по черному», реж. Антон Мамыкин (15 мин)

• «Застолье», реж. Иван Меркутов (10 мин)

• «Рекрут», реж. Игорь Цой (22 мин)

20.30 - «Амбивалентность», реж. Антон Бильжо (117 мин.) (вход по регистрации)

«Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7)

16.00 - «Вера», реж. Александр Нерадовский (80 мин) (вход свободный)

18.00 - «Любовницы», реж. Елена Хазанова (98 мин) (вход свободный)

«Маяк» (Нижневолжская набережная, 11)

Выставка фоторабот заслуженного артиста России Станислава Дужникова (вход свободный)

14.00 - Мастер-класс члена жюри режиссера Василия Сигарева (вход свободный)

25 июля

Нижегородский театр драмы им. Горького (Большая Покровская ул., 13)

18.00 - Красная дорожка

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18:00 - «Война Анны», Гран-при II фестиваля нового российского кино «Горький fest», реж. Алексей Федорченко (75 мин) (вход свободный)

21:00 - Концерт: музыкальный проект Гоши Куценко и группы «ГК» (вход свободный)

Напомним, что бесплатные билеты на показы «Горький fest» можно получить в кассах кинотеатров, где они будут проходить, а также онлайн и в офисах МТС.

Сообщалось, что единственным платным мероприятием кинофестиваля станет шоу Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ (16+). Спектакль пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 21 июля. Часть вырученных от продажи денег пойдет на благотворительность.