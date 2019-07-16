2019-07-16T14:30:38+03:00
Общество

Концерт Гоши Куценко и выставка Станислава Дужникова: Организаторы опубликовали расписание кинофестиваля «Горький fest»

Нижегородцев ждут бесплатные кинопоказы, мастер-классы и фотовыставка
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
В этом году на кинофестивале будет больше знаменитых артистов. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.В этом году на кинофестивале будет больше знаменитых артистов. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Изменить размер текста:

Уже 19 июля в Нижнем Новгороде стартует третий фестиваль актуального российского кино «Горький fest». За несколько дней до открытия организаторы опубликовали расписание кинопоказов, мастер-классов и других мероприятий фестиваля.

19 июля

Нижегородский театр драмы им. Горького (Большая Покровская ул., 13)

18.00 - Красная дорожка

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

21.00 - Концерт группы «Кина не будет» (вход свободный)

«Кинофактура» (Варварская ул., 32)

11.00 - мастер-класс замглавного редактора «СТВ» Анны Андрушевич (вход свободный)

12.30 - Мастер-класс киноэксперта Олега Иванова (вход свободный)

14.00 - мастер-класс менеджера по развитию компании Canon Евгения Субочева (вход свободный)

16.00 - подготовка участников шорт-листа питчинга кинопроектов (только для участников шорт-листа питчинга)

20 июля

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18:00 - Торжественное открытие летнего кинотеатра. Открытый показ и Q&A школы кино и ТВ «Индустрия» (вход свободный)

21.00 - «Громкая связь», реж. Алексей Нужный (96 мин) (вход свободный)

«Орленок» (Большая Покровская, 39, лит.а)

18.30 - Кинопоказ (вход по регистрации):

• «Прятки», реж. Настя Остапенко (16 мин)

• «Мама», реж. Владимир Котт (19 мин)

• «Папа», реж. Алена Стырикович (13 мин)

• «Лапа», реж. Лиза Шурупова (30 мин)

20.30 - «Зима», реж. Сергей Черников (80 мин) (вход по регистрации)

«Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7)

18.00 - «Я не такой, я не такая», реж. Руслан Паушу (100 мин) (вход свободный)

«Смена» (Гордеевская ул., 80а)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (90 мин) (вход по регистрации)

«Империя грез» (ул. Ю. Смирнова,14)

15:00 - «Я не такой, я не такая», реж. Руслан Паушу (100 мин) (вход по регистрации)

«Кинофактура» (Варварская ул., 32)

14.00 - Мастер-класс члена жюри оператора Игоря Гринякина (вход свободный)

15:00 - Круглый стол «Развитие кинематографа в Нижегородской области» (вход свободный)

21 июля

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18.00 - «Т-34», реж. Алексей Сидоров (139 мин) (вход свободный)

21:00 - «Без меня», реж. Кирилл Плетнёв (97 мин) (вход свободный)

«Орленок» (Большая Покровская, 39, лит.а)

18.30 - Кинопоказ (вход по регистрации)

• «Чертово колесо», реж. Роман Батаев (20 мин)

• «Третья дверь слева», реж. Никита Грушин, Нина Волова (12 мин)

• «Ида-Вирумма», реж. Анна Ященкова (23 мин)

• «Кальмар», реж. Лидия Кондратюк (20 мин)

• «Ничего личного», реж. Евгений Милых (37 мин)

20.30 - «Болевой порог», реж. Андрей Симонов (100 мин) (вход по регистрации)

«Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7)

18.00 - «Последнее испытание», реж. Алексей Петрухин (135 мин) (вход свободный)

«Буревестник» (ул. Коминтерна, 244)

18.00 - Программа студии «Мельница» (90 мин) (вход по регистрации)

«Смена» (Гордеевская ул., 80а)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (64 мин) (вход по регистрации)

«Зарница» (пр. Гагарина, 114)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (90 мин) (вход по регистрации)

«Маяк» (Нижневолжская наб., 11)

15.00 - Официальное открытие выставки фоторабот заслуженного артиста России Станислава Дужникова (вход свободный)

Стадион «Нижний Новгород» (ул. Бетанкура, 1а)

20.00 - Шоу Саши Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ (вход по билетам)

«Кинофактура» (Варварская ул., 32)

14.00 - Мастер-класс члена жюри актрисы Дарьи Екамасовой (вход свободный)

22 июля

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18.00 - «Гофманиада», реж. Станислав Соколов (75 мин) (вход свободный)

21.00 - «Юморист», реж. Михаил Идов (100 мин) (вход свободный)

«Орленок» (Большая Покровская, 39, лит.а)

18.30 - Кинопоказ (вход по регистрации):

• «Летсплей», реж. Владимир Головнев (20 мин)

• «Прощайте, Афины», реж. Адель Шайхулова (20 мин)

• «Невиданное», реж. Андрей Огородников (20 мин)

• «Атмосфера», реж. Елена Шабалина (20 мин)

• «Холодная комната», реж. Анастасия Клюева (22 мин)

20.30 - Кинопоказ (вход по регистрации):

• «Катя и Стефания», реж. Михаил Горобчук (64 мин)

• «Я не плачу», реж. Александра Андронова (64 мин)

«Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7)

16.00 - «Варавва», реж. Евгений Емелин (115 мин) (вход свободный)

18.00 - «Человек, который удивил всех», реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов (110 мин) (вход свободный)

«Буревестник» (ул. Коминтерна, 244)

18.00 - Программа студии «Мельница» (90 мин) (вход по регистрации)

«Смена» (Гордеевская ул., 80а)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (82 мин) (вход по регистрации)

«Зарница» (пр. Гагарина, 114)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (64 мин) (вход по регистрации)

«Маяк» (Нижневолжская набережная, 11)

Выставка фоторабот заслуженного артиста России Станислава Дужникова (вход свободный)

23 июля

Летний кинотеатр на Нижнесолжской набережной

18.00 - «72 метра», реж. Владимир Хотиненко (115 мин) (вход свободный)

21.00 - «2-АССА-2», реж. Сергей Соловьёв (72 мин) (вход свободный)

«Орленок» (Большая Покровская, 39, лит.а)

18.30 - Кинопоказ (вход по регистрации):

• «Арбатство», реж. Дмитрий Григорьев (25 мин)

• «Опыт № 4», реж. Константин Райх (20 мин)

• «Префект», реж. Олег Коронный (16 мин)

• «Мирная жизнь», реж. Иван И. Твердовский (10 мин)

• «Гекко», реж. Никита Лойк (21 мин)

• «Ийе», реж. Анастасия Борисова (12 мин)

• «Романтик», реж. Константин Тупицын (23 мин)

• «Теорема», реж. Николай Флотский (17 мин)

21.00 - «Замыкание», реж. Татьяна Эверстова (82 мин) (вход по регистрации)

«Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7)

16.00 - «Миллиард», реж. Роман Прыгунов (119 мин) (вход свободный)

18.00 - «Трезвый водитель», реж. Резо Гигинеишвили (110 мин) (вход свободный)

«Буревестник» (ул. Коминтерна, 244)

18.00 - Программа студии «Мельница» (90 мин) (вход по регистрации)

«Зарница» (пр. Гагарина, 114)

16.00 - Программа студии «Союзмультфильм» (82 мин) (вход по регистрации)

«Маяк» (Нижневолжская набережная, 11)

Выставка фоторабот заслуженного артиста России Станислава Дужникова (вход свободный)

14.00 - Мастер-класс члена жюри продюсера Николая Ларионова (вход свободный)

24 июля

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18.00 - «Ван Гоги», реж. Сергей Ливнев (103 мин) (вход свободный)

21:00 - «BEEF: Русский Хип-хоп», реж. Рома Жиган (90 мин) (вход свободный)

«Орленок» (Большая Покровская, 39, лит.а)

18.30 - Кинопоказ (вход по регистрации):

• «Путешествие», реж. Арина Салахутдинова (8 мин)

• «Прощай, Амстердам», реж. Наталья Шинелева (15 мин)

• «В постели», реж. Шота Гамисония (18 мин)

• «Типа кино», реж. Алена Михайлова (33 мин)

• «Белым по черному», реж. Антон Мамыкин (15 мин)

• «Застолье», реж. Иван Меркутов (10 мин)

• «Рекрут», реж. Игорь Цой (22 мин)

20.30 - «Амбивалентность», реж. Антон Бильжо (117 мин.) (вход по регистрации)

«Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7)

16.00 - «Вера», реж. Александр Нерадовский (80 мин) (вход свободный)

18.00 - «Любовницы», реж. Елена Хазанова (98 мин) (вход свободный)

«Маяк» (Нижневолжская набережная, 11)

Выставка фоторабот заслуженного артиста России Станислава Дужникова (вход свободный)

14.00 - Мастер-класс члена жюри режиссера Василия Сигарева (вход свободный)

25 июля

Нижегородский театр драмы им. Горького (Большая Покровская ул., 13)

18.00 - Красная дорожка

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18:00 - «Война Анны», Гран-при II фестиваля нового российского кино «Горький fest», реж. Алексей Федорченко (75 мин) (вход свободный)

21:00 - Концерт: музыкальный проект Гоши Куценко и группы «ГК» (вход свободный)

Напомним, что бесплатные билеты на показы «Горький fest» можно получить в кассах кинотеатров, где они будут проходить, а также онлайн и в офисах МТС.

Сообщалось, что единственным платным мероприятием кинофестиваля станет шоу Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ (16+). Спектакль пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 21 июля. Часть вырученных от продажи денег пойдет на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"В 7 на танцы, в 10 на фехтование": Специалисты назвали лучшие занятия для детей разного возраста
Сегодня врачи озабочены малоподвижным образом детей, поэтому родители стараются как можно раньше отдать ребенка в спорт. Но в каком возрасте это можно сделать, не причинив вреда? Разбираемся со специалистами
Новости 24
Газоны на площади Лядова планируется привести в порядок
Нижегородским фермерам в августе предоставят гранты
Гастрофестиваль «Вилка и Стрелка» пройдет в эти выходные на Нижневолжской набережной
Анне Гор присвоят звание почетного гражданина Нижнего Новгорода
Шестиклассник на мопеде влетел в грузовик под Нижним Новгородом
Общественный транспорт развезет нижегородцев по домам после концерта Лободы на стадионе «Нижний Новгород»
Более трех тысяч нижегородцев ушли в армию во время весеннего призыва
«Поезда здоровья» побывали уже в 50 населенных пунктах Нижегородской области
40 кулебакских семей с особенными детьми занимаются на курсах лечебной верховой езды
15 тысяч человек посетили фестиваль «Moto Family Days» на Нижневолжской набережной
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 13 пляжах Нижнего Новгорода
Новые дроны поступили на вооружение нижегородских лесопожарных служб
Выкса вошла в топ-10 моногородов России
Избитый сыном пенсионер умер в Нижнем Новгороде
Виктор Сдобняков возглавил совет директоров АО «Теплоэнерго»
Улицу Зеленодольскую перекрыли до 10 августа из-за ремонта канализации