2019-05-30T13:06:36+03:00
Общество

Пляжный сезон в Нижнем Новгороде откроют 1 июня

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загорать [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьЭтим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьФото: Анастасия НАЗАРОВА
Изменить размер текста:

В жару, которая установилась в Нижнем Новгороде в конце мая, единственно верным решением будет отправиться на пляж, поближе к водичке. К счастью, официально пляжный сезон стартует 1 июня. Как и годом ранее, в столице Приволжья будут работать 16 зон рекреации с купанием и две зоны отдыха без предоставления места для купания - на 2-м озере Щелоковского хутора в Советском районе и на реке Ока в Автозаводском районе. Специалисты уже объехали все пляжи и сделали вывод, что в целом зоны готовы к наплыву отдыхающих.

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загорать Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьФото: Анастасия НАЗАРОВА

- Пляжи будут работать ежедневно с 10.00 до 19.00, - сообщил директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин. - Везде будут дежурить спасатели и располагаться медпукнты. Также мы проверяем, чтобы на каждой из официальных зон рекреакции были раздевалки и общественные туалеты. Но особое внимание, конечно, уделяется качеству воды и песка.

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загорать Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьФото: Анастасия НАЗАРОВА

Первые пробы воды специалисты нижегородского Роспотребнадзора начали брать с середины мая и продолжат выполнять эту работу вплоть до 31 августа в еженедельном режиме.

- Воду мы исследуем на микробиологические, вирусологические и химические показатели, а также на наличие паразитов. А после готовим заключение о пригодности или непригодности зоны для купания. Аналогично оцениваем и качество песка, - рассказал начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Дмитрий Липшиц.

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загорать Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьФото: Анастасия НАЗАРОВА

Пробы воды отбираются в еженедельном режиме вплоть до окончания летнего сезона. Результаты исследований специалисты будут вывешивать на информационных табличках, установленных на пляжах. Между тем почва проверяется раз месяц. По словам экспертов, качество песка - один из объективных показателей санитарной очистки рекреационной зоны. Если качество не отвечает требованиям, выдается предписание о механической очистке и подсыпке песка.

- Надо еще отметить, что качество воды напрямую зависит от погодных условий, например, дождей и от перегруженности. И здесь одной из задач администрации является увеличение количества пляжей. Это нужно, чтобы разгрузить те, которые есть сегодня, - заявил Дмитрий Липшиц.

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загорать Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьФото: Анастасия НАЗАРОВА

Глава профильного департамента уточнил, что этим летом в Нижнем Новгороде откроются две дополнительных рекреационных зоны: зона отдыха на Гребном канале в Нижегородском районе и пляж имени 25 лет Октября в Ленинском районе.

- Мы уже определили подрядчика, который займется благоустройством пляжа имени 25 лет Октября. Работы начнутся на следующей неделе и продлятся в течение месяца. По контракту объект надо сдать к 1 июля, но нужно брать в расчет погодные условия. В любом случае думаю, что к 10 июля пляж заработает, - заключил Роман Ухабин.

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загорать Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьФото: Анастасия НАЗАРОВА

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Чтобы сохранить собственное здоровье и чистоту пляжа, нужно соблюдать несколько простых правил поведения:

1. Купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах;

2. Собираясь на пляж, обязательно надо взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик;

3. Нельзя пить воду из водоема, а также мыть в ней овощи и посуду;

4. При купании в водоемах не следует допускать попадания воды в рот;

5. На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными;

6. Нельзя бросать и оставлять после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально отведенные места;

7. После купания в водоемах необходимо принять душ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валентина Терешкова: Я подарю Леше корзину роз. И обязательно передам привет и поздравления от "Комсомолки"
В четверг, 30 мая, Алексею Леонову - 85 лет. Накануне мы позвонили первой в мире женщине-космонавту, которую связывают с легендарным покорителем космоса многие десятилетия...
«Мой дядя — герой, а не мясо!»: стало известно, над кем глумилась циничная студентка-медик из Новосибирска
Пациент, которого дочь хирурга называла «колбасой», погиб, защищая незнакомого человека. Его родные просят НГМУ отчислить девушку, которая оказывается училась на бюджете
Новости 24
Летом на территории стадиона «Нижнего Новгорода» откроется спортивно-развлекательная площадка
К 800-летию Нижнего Новгорода сормовичи получат развязку на Светлоярской
Объем экспорта Нижегородской области увеличился почти в полтора раза
В Дзержинске выбрали подрядчика для капремонта шести памятников архитектуры
В Выксе СК выясняет подробности гибели годовалой девочки
Старт образовательной платформы HiBrain состоялся в Нижнем Новгороде
Замминистра цифрового развития РФ приедет в Нижний Новгород с рабочим визитом
Два человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах 28 мая
Акция «Бюст-мост через Волгу: против рака груди» пройдет в Дзержинске 31 мая
На Нижегородскую область надвигается гроза
Жара в Нижнем Новгороде: эксперты рассказали, как выбирать квас по ГОСТу
Нижегородские кардиохирурги провели еще две уникальные операции на открытом сердце
Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне в преддверии матча ФК «НН»
Яркий цветник разобьют в Ковалихинском сквере 30 мая
Нижегородская фирма уклонилась от уплаты налогов в размере 62 миллионов рублей
«Неделя сбора батареек» стартовала в Нижнем Новгороде
СК проверяет информацию о преподавателе детского дома, избивающем воспитанников
Михаил Теодорович покинул пост главы нижегородского УФАС
На проспекте Гагарина запустили «зеленую волну» светофоров
Шесть городских объектов будут расписаны в рамках фестиваля уличного искусства «Место»
Ремонт нижегородских дорог подешевел на 7,7%
V фестиваль «Семья Нижегородская» пройдет с 6 по 12 августа
«Поезда здоровья» посетили уже 20 населенных пунктов Нижегородской области
Кадастровая палата будет осуществлять проведение любых сделок с недвижимостью
Более 300 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в этом году