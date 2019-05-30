Пляжный сезон в Нижнем Новгороде откроют 1 июня

В жару, которая установилась в Нижнем Новгороде в конце мая, единственно верным решением будет отправиться на пляж, поближе к водичке. К счастью, официально пляжный сезон стартует 1 июня. Как и годом ранее, в столице Приволжья будут работать 16 зон рекреации с купанием и две зоны отдыха без предоставления места для купания - на 2-м озере Щелоковского хутора в Советском районе и на реке Ока в Автозаводском районе. Специалисты уже объехали все пляжи и сделали вывод, что в целом зоны готовы к наплыву отдыхающих.

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьФото: Анастасия НАЗАРОВА

- Пляжи будут работать ежедневно с 10.00 до 19.00, - сообщил директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин. - Везде будут дежурить спасатели и располагаться медпукнты. Также мы проверяем, чтобы на каждой из официальных зон рекреакции были раздевалки и общественные туалеты. Но особое внимание, конечно, уделяется качеству воды и песка.

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьФото: Анастасия НАЗАРОВА

Первые пробы воды специалисты нижегородского Роспотребнадзора начали брать с середины мая и продолжат выполнять эту работу вплоть до 31 августа в еженедельном режиме.

- Воду мы исследуем на микробиологические, вирусологические и химические показатели, а также на наличие паразитов. А после готовим заключение о пригодности или непригодности зоны для купания. Аналогично оцениваем и качество песка, - рассказал начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Дмитрий Липшиц.

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьФото: Анастасия НАЗАРОВА

Пробы воды отбираются в еженедельном режиме вплоть до окончания летнего сезона. Результаты исследований специалисты будут вывешивать на информационных табличках, установленных на пляжах. Между тем почва проверяется раз месяц. По словам экспертов, качество песка - один из объективных показателей санитарной очистки рекреационной зоны. Если качество не отвечает требованиям, выдается предписание о механической очистке и подсыпке песка.

- Надо еще отметить, что качество воды напрямую зависит от погодных условий, например, дождей и от перегруженности. И здесь одной из задач администрации является увеличение количества пляжей. Это нужно, чтобы разгрузить те, которые есть сегодня, - заявил Дмитрий Липшиц.

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьФото: Анастасия НАЗАРОВА

Глава профильного департамента уточнил, что этим летом в Нижнем Новгороде откроются две дополнительных рекреационных зоны: зона отдыха на Гребном канале в Нижегородском районе и пляж имени 25 лет Октября в Ленинском районе.

- Мы уже определили подрядчика, который займется благоустройством пляжа имени 25 лет Октября. Работы начнутся на следующей неделе и продлятся в течение месяца. По контракту объект надо сдать к 1 июля, но нужно брать в расчет погодные условия. В любом случае думаю, что к 10 июля пляж заработает, - заключил Роман Ухабин.

Этим летом будут работать 16 пляжей с купанием и две зоны, где можно только загоратьФото: Анастасия НАЗАРОВА

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Чтобы сохранить собственное здоровье и чистоту пляжа, нужно соблюдать несколько простых правил поведения:

1. Купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах;

2. Собираясь на пляж, обязательно надо взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик;

3. Нельзя пить воду из водоема, а также мыть в ней овощи и посуду;

4. При купании в водоемах не следует допускать попадания воды в рот;

5. На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными;

6. Нельзя бросать и оставлять после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально отведенные места;

7. После купания в водоемах необходимо принять душ.