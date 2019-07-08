2019-07-08T12:26:20+03:00
Общество

Лишь семь нижегородских пляжей оказались пригодны для купания

Остальные не соответствуют норме по бактериологическим показателям [список]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Лишь семь нижегородских пляжей оказались пригодны для купания.Лишь семь нижегородских пляжей оказались пригодны для купания.Фото: Татьяна Коркина
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Отправляясь купаться и загорать этим летом, нижегородцам стоит особенно внимательно выбирать пляж – на сегодняшний день лишь семь из них соответствуют норме. Все остальные не прошли по бактериологическим показателям.

- Все лето наша лаборатория проводит отбор и исследование проб воды и песка на открытых водоемах Нижнего Новгорода, - говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. - Информация об этом обновляется еженедельно. По данным на 8 июля, в регионе было проведено уже 600 исследований водоемов на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.

КОНКРЕТНО

Какие пляжи Нижнего Новгорода пригодны для купания?

• Озеро парка им. 777-летия Нижнего Новгорода (Автозаводский район)

• Озеро Силикатное (Ленинский район)

• Затон 25-летия Октября на реке Ока (Ленинский район)

• Озеро Сортировочное (Канавинский район)

• Озеро Больничное, у больницы № 39 (Канавинский район)

• Озеро Лунское (Сормовский район)

ИСТОЧНИК KP.RU

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