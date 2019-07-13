«У меня есть я, семья и вера»: Телеведущая Екатерина Одинцова отмечает свое 47-летие
Телезвезде и владелице PR-агенства Екатерине Одинцовой 13 июля стукнуло 47 лет. По словам нижегородки, этот возраст ее вполне устраивает, и вообще она - счастливая женщина!
- Начался мой день! Сегодня мне исполняется 47, и я счастлива. У меня есть я, моя семья, мое дело и вера. Слава богу за все. Что еще пожелать? - написала знаменитость в Инстаграме.
В комментариях под праздничным постом посыпались поздравления, в том числе от звездных коллег.
- С днем рождения, прекрасная и неповторимая. Здоровья, любви и счастья, - пожелал Одинцовой «Золотой голос России» Николай Басков.
- Катюшка, с днем рождения. Ты заслуживаешь всего, - уверена телеведущая Елена Малышева.
- Любимая! С днем рождения. Ты невероятная, и я тебя люблю, - призналась светская львица Виктория Боня.
- Волшебного дня рождения. Здоровья и дальнейшего процветания, - присоединилась актриса Глафира Тарханова.
Не обошлось также без поздравлений от самых близких. Так, сноха Одинцовой Анна Немцова посвятила любимой свекрови отдельный пост в микроблоге.
- Спасибо за вашу мудрость, теплоту, внимание и любовь. Мы желаем вам счастья, любви и самых красочных, незабываемых эмоций. С любовью, с днем рождения! - написала Анна.
Чуть скромнее с 47-летием телезвезду поздравил сын Антон Немцов. На своей странице в Фейсбуке он написал: «Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе, чтобы все твои мечты сбылись». Именинница тут же ответила.
- Спасибо, мой любимый сынок. Ты - моя сбывшаяся мечта! Я всегда мечтала, чтобы ты вырос настоящим мужчиной и порядочным, добрым человеком. И эта мечта сбылась, - призналась Екатерина Одинцова.
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