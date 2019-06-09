Екатерина Одинцова: «Я пахала за копейки, чтобы не стоять с протянутой рукой»

46-летняя телеведущая Екатерина Одинцова опубликовала в своем Инстаграме очередной откровенный пост, в котором призналась, что ее жизнь не так проста, как кажется многим.

odintsovaprtrend В моей жизни было много испытаний, сложных переломных моментов.

- В моей жизни было много испытаний, сложный переломных моментов - в переносном и самом прямом смысле, - сообщила подписчикам телезвезда. - Я теряла любимых и близких, меня предавали и обманывали. Я пахала за копейки, чтобы не стоять с протянутой рукой, и работала по 15 часов в сутки, начав свой бизнес.

Теперь, по словам бывшей жены Бориса Немцова, у нее есть взрослые дети и даже внук. И она чувствует себя абсолютно счастливой и благодарит бога за все, что с ней произошло и за все, что только случится.

- Сейчас я вижу, что каждое испытание было не «за что», а «ради чего». Я полжизни шла сложным путём, полным ошибок. Всё, о чем я прошу и мечтаю, - пройти следующую половину жизни, не отступая от заповедей ни на шаг. А если вдруг споткнусь и упаду, то надеюсь, что мои ангелы помогут мне встать и снова идти верным путем! Никогда не поздно изменить свою жизнь, поверьте! - заключила экс-нижегородка.

Надо сказать, что подписчики ее поддержали и даже поблагодарили за воодушевляющие посты.

- Вы очень сильная женщина! - написала missis.pipi.

- Сногшибательная красотка. И, прочитав ваш пост, восхитилась вами еще больше. Все сама сделала для себя и своей семьи. Вы пример для подражания, - отметила saparovagulya53.

- Екатерина, я учусь у вас стойкости и умению радоваться жизни, - присоединилась marina7324.

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