2019-07-08T12:16:57+03:00
Звезды

«Нравлюсь себе больше, чем в 27»: Накануне 47-летия Екатерина Одинцова призналась, что довольна своей внешностью

Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, что они думают по этому поводу [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Через неделю телезвезда Екатерина Одинцова будет отмечать 47-летие.Через неделю телезвезда Екатерина Одинцова будет отмечать 47-летие.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В преддверии своего 47-летия бывшая гражданская жена Бориса Немцова Екатерина Одинцова, исправно посещающая косметолога, стилиста и всевозможные SPA-центры, решила напроситься на комплименты. В Инстаграме телезвезда призналась, что ее нынешний внешний облик ей нравится больше, чем 20 лет назад.

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Мне через неделю исполнится 47 лет и я нравлюсь себе больше, чем в 27.
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- Я очень люблю красивый макияж и укладку, но настоящий отдых для меня - это когда ни каблуков, ни помады, ни локонов. Мне через неделю исполнится 47 лет, и я нравлюсь себе больше, чем в 27, потому что я независима, успешна, довольна своей внешностью и снова свободна, - заявила экс-нижегородка. - Дети выросли, занимаются своими делами, а я в кои-то веки могу посвящать время себе без комплекса вины. И только сейчас понимаю, что в принципе и раньше так можно было.

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Екатерина Одинцова на отдыхе
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Известная телеведущая призвала подписчиков написать в комментариях, что они думают по поводу ее 47 лет и того, как она выглядит. Хвалебные сообщения посыпались одно за другим.

- Вы отлично выглядите. И, что очень важно и приятно, вы отличаетесь от силиконовых кукол, от которых уже откровенно воротит, - написала zolotukhinaelena1709.

- Вы мужественная женщина, которая многое преодолела, я восхищаюсь вами и желаю только добра. Так держать! - добавила natal1950.n.

- Катя, я знаю тебя со школьных лет. Ты всегда была красавица с идеальной кожей! Сейчас ко всем несомненным внешним достоинствам приложилась жизненная мудрость, стойкость, благородство, - прокомментировала el.anokhina.

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Подписчики нередко критикуют Одинцову за яркие образы на морском отдыхе
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Однако пару ложек дегтя в бочку меда подписчики Одинцовой все же добавили.

- Вы самовлюбленная, да и выглядите на свои 47. Если бы исполнялось 74, то был бы другой комментарий. Типа «Вау, как так», а так - на свой возраст, - заявила somova_com.

- А я думаю, что женщины лукавят, говоря, что им нравится стареть и они не хотели бы быть моложе. Я понимаю, о чем вы и наши сверстницы пытаются сказать, но это полуправда. Молодость была самым щедрым даром, который только может преподнести жизнь, - считает пользователь 812.ru.

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В 2019 году телезвезда впервые стала бабушкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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