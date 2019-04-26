2019-04-26T14:34:22+03:00
Звезды

«Время стало вечностью»: Ольга Кормухина показала, как они с мужем выглядели на венчании 20 лет назад

Этому событию певица посвятила очень трогательный и эмоциональный пост в Инстаграме [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Заслуженная артистка России Ольга Кормухина выложила очень трогательный и эмоциональный пост в Инстаграме 25 апреля. Фото из личного архиваЗаслуженная артистка России Ольга Кормухина выложила очень трогательный и эмоциональный пост в Инстаграме 25 апреля. Фото из личного архива
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Заслуженная артистка России Ольга Кормухина выложила очень трогательный и эмоциональный пост в Инстаграме 25 апреля, посвященных их с мужем 20-летию со дня венчания.

olgakormuhinaolgakormuhina
20 лет со дня нашего венчания. Лёшка! Мой самый прекрасный в мире муж!
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- Сегодня очень важный день для нас с Алексеем. Двадцать лет со дня нашего венчания. Лешка. Мой самый прекрасный в мире муж. Спасибо тебе за то, что не испугался. Ты просто лучший! - написала 58-летняя певица. - Смотрю на фотографии и понимаю, что время остановилось в тот день и стало вечностью. Это непередаваемо. Все изменилось тогда! Мы изменились. И слава богу за все. И вам, друзья, огромное спасибо за то, что приняли нас такими, какие мы есть, за любовь, за верность и поддержку. Вы - наша семья тоже. По-другому не получается.

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина выложила очень трогательный и эмоциональный пост в Инстаграме 25 апреля. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина выложила очень трогательный и эмоциональный пост в Инстаграме 25 апреля.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчиков тронули такие слова, и они поспешили поздравить пару с юбилеем.

- Какие вы настоящие! Многая и благая лета вашей семье, - прокомментировала galina_sintyaeva.

- Оля, всегда любуюсь вашими влюбленными взглядами. Со стороны… будто венчались только вчера! Желаю вашей семье, чтобы счастье и любовь всегда были рядом по жизни, - добавил пользователь bliznecy63.

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина выложила очень трогательный и эмоциональный пост в Инстаграме 25 апреля. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина выложила очень трогательный и эмоциональный пост в Инстаграме 25 апреля.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вы с Алексеем одержали великую победу. Ведь это было очень не просто. На такое способны далеко не многие. Вы мои герои, - заявила gra__nata__.

Напомним, нижегородка Ольга Кормухина и гитарист рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов зарегистрировали свой брак 25 апреля 1999 года. Через год у пары родилась дочь Анатолия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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