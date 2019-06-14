Шестилетнего ребенка похитили из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде

12 июня 2019 года в Нижнем Новгороде из реабилитационного центра пропал шестилетний Влад Сидоров. На следующий день ориентировки с приметами и фотографией мальчика разлетелись по всем социальным сетям, а через несколько часов волонтеры сообщили – Владик найден живым и невредимым.

Но, как выяснилось, ситуация могла обернуться и трагически. Мальчик не просто пропал. Его похитили.

- Мужчина, находясь около социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, расположенного в Канавинском районе, выманил шестилетнего мальчика с территории центра, после чего скрылся с ребенком в неизвестном направлении, - говорится на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Подозреваемый в похищении Влада уже задержан. Им оказался 24-летний молодой человек. Сейчас с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

Но как незнакомый мужчина мог увести ребенка с территории социально-реабилитационного центра средь бела дня?

- Есть фотографии, на которых видно, как мужчина ведет мальчика по улице за руку. Изначально нам сообщили, что это отец Влада. Но позже выяснилось, что у Марии Сидоровой – матери мальчика – есть еще один мужчина. Возможно, это был он, - рассказал «Комсомолке» координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

Информацию о том, что забирал Влада точно не биологический отец, нам подтвердили и в следственном комитете.

- Подозреваемый и мальчик были знакомы, это точно. А кем именно они друг другу приходилось, пока устанавливается, показания расходятся, - уточнили «Комсомолке» в ведомстве.

Мать Влада некоторое время назад была лишена родительских прав, но так как решение суда еще не вступило в законную силу, ребенок был помещен в социально-реабилитационный центр «Бригантина». Там комментировать ситуацию наотрез отказались.

- Никаких сведений я давать не собираюсь. Зачем вам это? – грубо ответила сотрудница Любовь Витальевна и бросила трубку. До директора мы так и не дозвонились.

Сейчас с Владом все хорошо. Волонтеры опубликовали в социальных сетях видео, которое было записано после того, как ребенка нашли. На вопрос «Малыш, у тебя все хорошо?» он отвечает «Да, нормально». Мальчика вернули в реабилитационный центр.