6-летний Влад Сидоров пропал в Нижнем Новгороде

В среду, 12 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде пропал ребенок. 6-летний Влад Сидоров ушел из областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Бригантина», расположенного на Тепличной улице. С тех пор о местонахождении мальчика ничего неизвестно.

Ориентировки с фотографией и приметами ребенка распространил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер». В день исчезновения Влад был одет в синюю футболку, кепку и черные шорты с полосками. У мальчика имеется косоглазие.

Приметы: рост 116 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ребенка, пожалуйста, позвоните на горячую линию поисково-спасательного отряда «Волонтер» по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию – 102.

Напомним, на днях в поселке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области пропал 12-летний Коля Шляпников. Его искали меньше суток. К счастью, мальчик нашелся живым и невредимым.