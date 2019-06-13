Потерявшийся в Нижнем Новгороде 6-летний Влад Сидоров найден живым

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-13T14:15:49+03:00

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Шестилетний Влад Сидоров, который потерялся в Нижнем Новгороде, найден живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер» днем 13 июня.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что мальчик ушел из областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Бригантина» 12 июня и некоторое время о его местонахождении было неизвестно.

А уже на следующий день около половины второго волонтеры заявили, что ребенок нашелся.

- Найден! Жив! Благодарим за помощь в распространении информации, - говорится в группе ПСО «Волонтер» в «Вконтакте».

Также сообщалось, что на днях в поселке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области пропал 12-летний Николай Шляпников. Неравнодушные нижегородцы во главе искали мальчика меньше суток. К счастью, подростка нашли живым и невредимым.

ИСТОЧНИК KP.RU