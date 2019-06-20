2019-06-20T16:39:17+03:00
Общество

«Неужели дождались?!»: К ЖК «Анкудиновский парк» наконец-то проложили новую дорогу

Свежий асфальт появился после внимания блогеров и СМИ [фото]
Валерия ГРОМОВА
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К ЖК «Анкудиновский парк» наконец-то проложили новую дорогуК ЖК «Анкудиновский парк» наконец-то проложили новую дорогуФото: Василий КРОТОВ
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«Будет и на нашей улице праздник» - изо дня в день успокаивали себя сотни жителей жилого комплекса «Анкудиновский парк», подъезжающие к своим домам на скорости 5-10 километров в час.

Иначе никак: дорога была настолько разбита, что порой на то, чтобы объехать множество ям и колдобин, уходило почти по 15-20 минут. Хотя ехать от улицы Академика Сахарова до новых домов, выстроенных в поле, не более двух с половиной километров.

На сложную дорожную ситуацию жаловались все: местные жители, таксисты, доставщики еды. Однако застройщик отвечал лишь, что денег на строительство дороги у него нет. Спустя некоторое время этой темой заинтересовались на федеральном уровне. В ЖК приехали известные московские блогеры и чиновники. Разразился скандал.

11 июня на странице ЖК «Анкудиновский парк» в социальных сетях появилась новость: дорогу начали делать! И не просто засыпать ямки, а класть новый асфальт. Многие боялись, что спецтехника пройдется только по проблемным участкам, но нет. Уже 12 июня счастливые нижегородцы мчались по новоиспеченной дороге вплоть до улицы Академика Сахарова.

- Я даже медленно ехал! Хотел ощутить полный кайф! – поделился впечатлениями Артем Ш.

- Меня аж трясло от такой ровной дороги, неужели мы дождались! Ещё бы по ней бетономешалки не ездили, - добавил Андрей Г.

Уже 12 июня счастливые нижегородцы мчались по новоиспеченной дороге вплоть до улицы Академика Сахарова Фото: Василий КРОТОВ

Уже 12 июня счастливые нижегородцы мчались по новоиспеченной дороге вплоть до улицы Академика СахароваФото: Василий КРОТОВ

Несделанным остался лишь крутой подъем, который находится почти перед жилым комплексом. Но, по словам представителей застройщика, и его обещают доделать в ближайшее время.

На самом деле не все так просто. Проблема в том, что дорога, которая ведет от ЖК «Анкудиновский парк» до улицы Академика Сахарова, не относится ни к Нижнему Новгороду, ни к Кстовскому району. Как рассказал информированный источник, ее сделали чисто для строительных нужд еще в 80-е годы, чтобы монтировать опоры и трубопровод к атомной станции. По большей части она состояла из грунта. До тех пор, пока в поле не появился новый жилой комплекс. Официально ее просто не существует.

Поэтому до сих пор неизвестно, кто несет за нее ответственность. Отсюда и проблема с общественным транспортом, который не могут запустить в сторону улицы Ванеева уже второй год.

- Постановлением правительства Нижегородской области утвержден проект планировки и межевания территории, расположенной в городском округе Нижний Новгород и Кстовском районе Нижегородской области. В указанной документации предусмотрено строительство магистральной улицы районного значения - автомобильной дороги от ЖК «Анкудиновский парк» до улицы Академика Сахарова. Заявителем на выполнение документации по планировке выступало ООО «КМ Анкудиновка». Местоположение дороги определено с учетом генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденной ранее документации по планировке территории, существующего рельефа местности и технических требований. Позднее ООО «КМ Анкудиновка» планировало проведение работ по внесению изменений в утвержденную документацию, однако заявки на разрешение проведения вышеуказанных работ не поступало, - рассказали «Комсомольской правде» в департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Так кто же сделал новую дорогу? Вариант один – застройщик. Однако общаться со СМИ ГК «Каркас Монолит» отказалась.

- По этому вопросу застройщик информацию не предоставляет. Данная информация является конфиденциальной, - ответили «Комсомолке».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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