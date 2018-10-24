Застройщик «Анкудиновки» рассказал, когда начнется строительство дороги до улицы Академика Сахарова

СЕГОДНЯ 19:06 2018-10-24T19:20:38+03:00

Обитатели ЖК и сами не рады, что приходится ездить домой через Кузнечиху Фото: СОЦСЕТИ

А пока обитатели жилого комплекса сокращают путь через Кузнечиху, чем, мягко говоря, расстраивают местных жителей

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Строительство дороги к жилому комплексу «Анкудиновский парк» - больная тема для кстовчан. Чтобы быстрее добраться до своего жилища, автовладельцам приходится сокращать путь, проезжая через деревню Кузнечиха. Но такой расклад не устраивает жителей нижегородской деревни. Они терпели-терпели, а потом выдали:

«Уважаемые жители “Анкудиновского парка”, если сквозное движение через деревню Кузнечиха не прекратится, дорога будет “засеяна” саморезами».

- Обе стороны - заложники ситуации, пока не решится проблема с дорогой. Надо не друг с другом бодаться, а всем вместе - с администрацией, - считает нижегородка Мария Мантурова.

- Когда построят дорогу, думаю, жители этой самой деревни тоже будут с удовольствием по ней ездить. Наверное, можно и потерпеть, - предположила Елена Подзорова, комментируя в соцсетях новость про угрозы от жителей Кузнечихи.

Такой ответ жители ЖК получили в министерстве на свой вопрос относительно новой дорогиФото: СОЦСЕТИ

По словам жителя «Анкудиновки» Максима Нестеренко, они писали во многие инстанции и собирали подписи за строительство нормальной дороги.

- Застройщик готов строить за свой счет, но не дают разрешения, о чем, собственно, министерства и шлют нам отписки, - заявил Нестеренко.

В среду, 24 октября, ситуацию со строительством дороги от улицы Академика Сахарова к жилому комплексу прокомментировал гендиректор ООО «КМ Анкудиновка» Павел Фролов.

По его словам, сейчас все упирается в землю, на которой, по идее, надо строить эту самую дорогу.

- Если мы, к примеру, возьмем дорогу протяженностью три километра, то получится, что 700 метров - это земля города, еще 700 метров - земля мингосимущества Нижегородской области, а оставшаяся часть принадлежит третьей стороне, у которой на этом земельном участке долгосрочный договор аренды, - сообщил Фролов.

В скором времени планируется провести очередное совещание, чтобы до конца сформировать дорожную карту и решить, как правильно выделить землю, чтобы окончательно приступить к проектированию дороги и ее последующему строительству.

- Все понимают: важно не только построить дорогу, но и ввести ее в эксплуатацию, а потом еще и не бросить, а запустить по ней транспорт, - отметил эксперт. - Надеюсь, до следующего лета дело сдвинется с точки хотя бы документально.

Гендиректор ООО также добавил, что по дороге, построенной облправительством со стороны деревни Утечино, в ноябре планируется пустить общественный транспорт.