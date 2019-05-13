2019-05-13T17:08:28+03:00
Общество

Лидер «Новой России» выяснит, почему у нижегородских новостроек нет нормальных дорог

Никита Исаев обещает разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг одного из крупнейших жилых комплексов
Кирилл КОТОВ
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Живущие в «Анкудиновском парке» нижегородцы лишены нормальной дороги, детсада, школы и поликлиникиЖивущие в «Анкудиновском парке» нижегородцы лишены нормальной дороги, детсада, школы и поликлиникиФото: СОЦСЕТИ
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В России ситуация с обманутыми дольщиками не улучшается. Основной проблемой остается больше число недостроенных объектов и, как следствие, людей, оставшихся и без денег, и без квартир.

В Нижнем Новгороде к решению проблемы обманутых собственников подключились федеральные блогеры Youtube –канала «Давайте разберемся» Арсений Макаровский и Иван Притула.

Пример ЖК «Анкудиновский парк» показателен

В Нижнем Новгороде инфраструктура стала яблоком раздора между застройщиком ЖК «Анкудиновский парк» (ООО «Каркас Монолит»), местной администрацией и покупателями квартир.

Четверть квартала уже построена, там проживает больше тысячи семей. Однако до сих пор нормальной дороги к домам нет, а застройщик говорит, что денег на строительство у него не предусмотрено. Также нет ни одной поликлиники, ни одного дошкольного учреждения, хотя всё это было обещано по проектам.

ООО «Каркас Монолит» является ведущей компанией в регионе. Но, несмотря на это, не может выполнить обещанных жильцам сроков строительства дороги и социальной инфраструктуры на территории, где уже живут люди. При этом тарифы на обслуживание домов и плату за парковку ввели немалые.

Темой заинтересовались на федеральном уровне. Вот что говорит лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев:

- Застройщику выгодно переложить социальные вопросы на муниципалитет. Решение о строительстве детского сада, дороги и школы в новом квартале принимается ещё на этапе проектирования. Но закон не регулирует чётко, чья это ответственность. Местные градостроительные кодексы обычно предусматривают, что в зоне жилой застройки должна быть социальная инфраструктура, но администрация ограничена в бюджете, а любая коммерческая компания стремится извлекать прибыль, а не «распыляться» на заранее убыточны проекты. В любом случае от этой несогласованности действий страдают люди. Ко мне часто обращаются и обманутые дольщики, и собственники, которым обещали нормальные условия проживания, но их не выполнили. Я не оставлю этот вопрос, буду выяснять, как помочь нижегородцам. Также предлагаю совершенствовать законодательство в этой области, создавая такие условия застройщикам, чтобы им было выгодно самим возводить социальные объекты.

Никита Исаев, занимающийся проблемой обманутых дольщиков по всей стране, обещает помочь нижегородцам Фото: СОЦСЕТИ

Никита Исаев, занимающийся проблемой обманутых дольщиков по всей стране, обещает помочь нижегородцамФото: СОЦСЕТИ

Перекладывание ответственности друг на друга

Но вернемся к ЖК «Анкудиновский парк», жители которого начали писать письма застройщику и областной администрации с просьбой решить проблему с детсадами и дорогами. И начался обычный «футбол», когда чиновники и предприниматели посылают заявителей друг к другу, утверждая, что ничего не могут сделать.

Своим жильцам в «Каркас Монолите» говорят, что проблема не решается, так как чиновники им якобы препятствуют. Застройщик утверждает, что построил детский сад, а администрация района не хочет брать его на баланс.

Столичные блогеры популярного Youtube-канала «Давайте разберёмся» Арсений Макаровский и Илья Притула пытались поговорить с застройщиком, но представители компании общаться на камеру отказались.

В то же время Николай Носов, первый замглавы администрации Кстовского района Нижегородской области, где находится ЖК «Анкудиновский парк», блогерам сказал следующее:

- Почти вся дорога относится к территории Нижнего Новгорода, поэтому ремонтировать её мы не можем. Что касается принятия на баланс детского сада, нам нужен акт ввода объекта в эксплуатацию от застройщика. Документ мы ещё не получили. И, надеемся, что садик нам передадут бесплатно. В настоящее время застройщик сделал два проекта. Первый – общеобразовательных школ на территории Анкудиновского парка. Второй – детского сада. Застройщик сам их возводить не планирует. Он отдаст определённый пакет документов, но нам нужно финансирование на строительство из федерального бюджета. Мы готовим заявку в Минстрой на включение в федеральную программу строительства школы и детского сада в районе жилищного комплекса.

Столичные блогеры популярного Youtube-канала «Давайте разберёмся» Арсений Макаровский и Илья Притула в администрации Кстовского района

Столичные блогеры популярного Youtube-канала «Давайте разберёмся» Арсений Макаровский и Илья Притула в администрации Кстовского района

Еще в 2017 году застройщик в своих официальных аккаунтах в соцсетях радостно раструбил про Приказ Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области о разрешении ООО «КМ Анкудиновка» подготовить проект планировки и межевания территории в городском округе и Кстовском районе Нижнего Новгорода за счёт собственных средств в границах согласно приложению. Дорога должна начинаться у транспортного кольца возле дома №1 и проходить, огибая Ботанический сад, через два запланированных микрорайона. С тех пор прошло два года…

Вот, что отметил Арсений Макаровский (Youtube-проект «Давайте разберёмся»):

- Застройщик обманул, сказав, что администрация ничего не хочет делать. По поводу детского сада у компании собран неполный пакет документов, поэтому чиновникам передавать нечего. О строительстве дороги надо было подумать с самого начала и, если территория не относится к району, то поставить в известность администрацию Нижнего Новгорода. И районные чиновники заняли удобную позицию, что они якобы все бумаги подготовили, а застройщик ничего не хочет делать. Нужно прекращать эту порочную практику, когда десятки тысяч людей заезжают в дома, а учиться и лечиться им негде.

Другой блогер проекта, Иван Притула, рассказал, как их «встретила» районная администрация:

- О своём визите мы сказали заранее и предупредили главу района. Однако в назначенный день нас приняли не сразу. А после вполне конструктивной беседы ещё и вызвали Росгвардию. Пришлось напоминать им закон о СМИ. Мы продолжим добиваться справедливости, нельзя оставлять нижегородцев наедине со своей бедой.

Одна из трех частей расследования федеральных блогеров относительно проблем жителей в нижегородских новостройках.Снова Нижний Новгород! Открываем чемпионат России сразу по двум видам спорта: 1. Прятки в кабинетах 2. Самый некомпетентный, душевный сотрудник Росгвардии Добро пожаловать на чемпионат и приятного просмотра Cсылка на жалобу в генеральную прокуратуру https://yadi.sk/i/hjJUWz-hfx9Utw ВК - https://vk.com/davaite_razberemsia ОК - https://ok.ru/group54130043387989 Mail razberemsya.social@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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