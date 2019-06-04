2019-06-04T11:20:38+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку по факту отказа деревни «Новинки» от размещения детей с ВИЧ

Мероприятие для школьников организовал благотворительный фонд «СТЭП»
Анастасия НАЗАРОВА
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Следственный комитет организовал доследственную проверку в отношении спортивной деревни «Новинки» в Богородском районе, которая отказалась размещать 50 ВИЧ-положительных детей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что благотворительный фонд «СТЭП» запланировал выездное мероприятие для школьников с ВИЧ-инфекцией. Директор фонда уже внесла аванс за проживание на территории турбазы, однако после ей позвонили и сообщили, что персонал отказывается работать с ВИЧ-положительными детьми.

Ситуацией тут же заинтересовался областной Роспотребнадзор. Ведомство пообещало рассказать работникам турбазы о способах передачи ВИЧ-инфекции. Кроме того, 5 июня должно состояться совещание с участием сотрудников Роспотребнадзора, Уполномоченным по правам детей Нижегородской области, представителями «Новинок» и фонда «СТЭП».

А пока следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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