2019-06-10T17:17:44+03:00
Спорт

Сборная России по футболу провела тренировку на стадионе «Нижний Новгород»

11 июня команда сыграет против Кипра в рамках отборочного турнира Евро-2020 [фото]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: Ярослав ГунинФото: Ярослав Гунин
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 июня 2019 года, сборная России по футболу провела тренировку на стадионе «Нижний Новгород», где сыграет против Кипра в отборочном матче Чемпионата Европы 2020. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

После тренировки прошла пресс-конференция, в ходе которой главный тренер сборной - Станислав Черчесов – отметил всю важность предстоящей игры.

- Мы вчера прилетели и сразу поехали отдыхать в гостиницу. Стадион в отличном состоянии, поле великолепное. Я убежден, что завтра у нас будет аншлаг, - поделился эмоциями Черчесов.

Фото: Ярослав Гунин

Фото: Ярослав Гунин

По словам полузащитника сборной России Александра Головина, команда уже полностью сосредоточена на матче с Кипром.

Напомним, национальная сборная прилетела в Нижний Новгород накануне, 9 июня. По словам губернатора Глеба Никитина, матч с Кипром, который пройдет 11 июня, станет одной из важнейших страниц в истории спортивной арены.

Кстати, перед матчем на Нижневолжской набережной откроется фан-зона. Вход туда будет бесплатным, посмотреть игру смогут все желающие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Моя мечта сбылась!»: Нижегородскому подростку организовали встречу с футболистом Андреем Луневым

Знакомство прошло на стадионе «Нижний Новгород» накануне отборочного матча Евро-2020 «Россия - Кипр» [подробности]

В Нижнем Новгороде приземлился борт с игроками сборной России по футболу

11 июня команда проведет отборочный матч Евро-2020 со сборной Кипра [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Стэнли Владимирович Тарасенко! Это бабушка придумала»: сына хоккеиста «Сент-Луис» могут назвать в честь кубка
У воспитанника «Сибири» родился сын. О его возможной судьбе мы поговорили с Владимиром Тарасенко-старшим – дедушкой знаменитого нападающего и прадедом малыша
Новости 24
Территория Светлоярского парка увеличится более чем на 5,5 тысяч квадратных метров
Пропавшая в Нижнем Новгороде 33-летняя Татьяна Шиповникова найдена живой
Нижегородка выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»
Очередные кадровые изменения произошли в администрации Дзержинска
15-летний подросток утонул в пруду на городском пляже в Выксе
Сотрудники нижегороского ГИБДД уничтожили почти 118 тысяч фотографий с нарушениями
В центре Нижнего Новгорода перекроют движение транспорта в связи с празднованием Дня России
МЧС: На Нижегородскую область надвигается гроза
Аналоговое эфирное вещание федеральных каналов окончательно прекращено в Нижегородской области
35-летний мужчина попал в больницу после пожара в магазине на Автозаводе
Главу сельсовета в Дальнеконстантиновском районе осудили за превышение полномочий
Глеб Никитин: «Фестиваль «Opus 52» посетили 20 тысяч человек»
Глеб Никитин наградил победителей этапа Кубка мира по выездке
Игрока ФК «Нижний Новгород» вызвали в юношескую сборную России
Замгубернатора Сергей Морозов проведет личный прием граждан
Сотрудники госохотнадзора спасли дикую косулю в селе Починки
Жители Нижнего Новгорода смогут следить за капремонтом в режиме онлайн