Сегодня, 10 июня 2019 года, сборная России по футболу провела тренировку на стадионе «Нижний Новгород», где сыграет против Кипра в отборочном матче Чемпионата Европы 2020. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

После тренировки прошла пресс-конференция, в ходе которой главный тренер сборной - Станислав Черчесов – отметил всю важность предстоящей игры.

- Мы вчера прилетели и сразу поехали отдыхать в гостиницу. Стадион в отличном состоянии, поле великолепное. Я убежден, что завтра у нас будет аншлаг, - поделился эмоциями Черчесов.

Фото: Ярослав Гунин

По словам полузащитника сборной России Александра Головина, команда уже полностью сосредоточена на матче с Кипром.

Напомним, национальная сборная прилетела в Нижний Новгород накануне, 9 июня. По словам губернатора Глеба Никитина, матч с Кипром, который пройдет 11 июня, станет одной из важнейших страниц в истории спортивной арены.

Кстати, перед матчем на Нижневолжской набережной откроется фан-зона. Вход туда будет бесплатным, посмотреть игру смогут все желающие.

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