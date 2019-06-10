«Моя мечта сбылась!»: Нижегородскому подростку организовали встречу с футболистом Андреем Луневым

Нижегородец встретился со своим кумиром - российским футболистом Андреем Луневым. Знакомство прошло на стадионе «Нижний Новгород» в преддверии отборочного матча Евро-2020 «Россия - Кипр» 10 июня.

teamrussia Местный болельщик Артем очень хотел познакомиться с голкипером сборной России Андреем Луневым.

- Местный болельщик Артем очень хотел познакомиться с голкипером сборной России Андреем Луневым. РФС помог организовать эту встречу. Мечты должны сбываться, - говорится в официальной группе национальной сборной в Инстаграме.

Первым делом футболист оставил автограф на белоснежной футболке подростка. Написал размашисто: «Артему от Андрея Лунева. Удачи и успехов!». А после ребята пожали друг другу руки и сфотографировались на память.

- Спасибо большое. Удачи! - пожелал нижегородец своему кумиру.

- Удачи, - ответил футболист и вернулся к тренировке.

Артем признался, что до сих пор не верит в произошедшее. Он очень давно хотел встретиться с любимым футболистом, и вот это случилось!

- Наконец-то моя мечта сбылась, - бодро выдал подросток. - Андрей очень хороший вратарь и добрый человек. Я много интервью с ним смотрел. Он всегда хорошо относился к болельщикам. Мне его позитивность очень нравится.

«Комсомольская правда» писала, что сборная России по футболу прилетела в Нижний Новгород накануне вечером. По словам губернатора Глеба Никитина, матч национальной сборной на стадионе на Стрелке станет одной из важнейших страниц в истории спортивной арены.

- Мы от всей души приветствуем наших спортсменов на нижегородской земле и надеемся на то, что она принесет им удачу! - заявил глава региона.

Напомним, что в день матча на Нижневолжской набережной возле Речного вокзала будет работать фан-зона. Спортивный праздник начнется в 19.00, а матч на стадионе «Нижний Новгород» - в 21.45.