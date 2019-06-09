2019-06-09T19:17:47+03:00
Спорт

В Нижнем Новгороде приземлился борт с игроками сборной России по футболу

11 июня команда проведет отборочный матч Евро-2020 со сборной Кипра [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.
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Вечером 9 июня в Нижнем Новгороде приземлился борт с игроками сборной России по футболу. В аэропорту футболистов, накануне одержавших победу над сборной Сан-Марино, встречали местные болельщики, передает пресс-служба областного правительства.

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Добавим, что команда Кипра, с которой российским футболистом предстоит сразиться 11 июня, прилетит также 9 июня, но чуть позже.

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

- Матч национальной сборной на стадионе «Нижний Новгород» станет одной из важнейших страниц в истории спортивной арены. Мы от всей души приветствуем наших спортсменов на нижегородской земле и надеемся на то, что она принесет им удачу! - заявил глава региона Глеб Никитин.

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

Напомним, что в день матча на Нижневолжской набережной возле Речного вокзала будет работать фан-зона. Спортивный праздник начнется в 19.00, а матч на стадионе «Нижний Новгород» - в 21.45.

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н".

Сообщалось также, что РФС при поддержке правительства Нижегородской области и платежной системы «Мир» запустил конкурс для молодых пар с самым романтичным предложением руки и сердца. Победителей ждет выездная регистрация брака прямо на футбольном поле в перерыве отборочного матча Евро-2020, а также свадебное путешествие на Кипр. Подробности о конкурсе здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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