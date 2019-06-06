Глеб Никитин: «Фан-зона будет организована на Нижневолжской набережной в день матча “Россия - Кипр”»

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-06T10:01:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортивный праздник по случаю проведения в Нижнем Новгороде отборочного матча Евро-2020 состоится 11 июня. Фан-зона будет работать на Нижневолжской набережной, передает пресс-служба облправительства.

Уже на этой неделе в приволжской столице появятся фотозоны с игроками сборной России, пройдут розыгрыши призов и билетов, а также автографсессия с участием бывших футболистов национальной сборной Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и Руслана Пименова в ТЦ.

- Самое интересное нас ждет в день матча. На Нижневолжской набережной пройдет фестиваль болельщиков с развлекательной программой и показом матча, - заявил губернатор Глеб Никитин. - Уверен, что интерес к игре будет огромный, и мы снова ощутим атмосферу чемпионата мира по футболу.

Развлекательная программа стартует на стадионе «Нижний Новгород» за три часа до матча. Зрителей ждут концерт и встреча с Дмитрием Сычевым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и Дмитрием Хлестовым. Также всех пришедшие смогут пройти тест на скорость реакции и точность удара, сыграть в стритбол и выиграть призы.

В 19.00 11 июня начнется развлекательная программа, а в 21.45 - сам матч. Подробности здесь: http://matchday.rfs.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU