Подвесные мосты, смотровые башни и деревянные лестницы: что появится в парке «Швейцария» к 2021 году

К 800-летию Нижний Новгород может получить поистине царский подарок – полностью реконструированный и благоустроенный парк «Швейцария», перед которым померкнет даже хваленое «Зарядье». На эти работы город получит целых три миллиарда рублей, кроме того, еще 210 миллионов будет направлено на разработку проекта. Пока же нижегородцам представили лишь концепцию, выполненную архитектурным бюро «Космос».

Согласно концепции, парк «Швейцария» предлагается разделить на восемь отдельных зон, каждая из которых будет иметь выход и к проспекту Гагарина, и к берегу Оки. Детский парк, центральный, спортивный, ландшафтный, парадный, местный, курортный и музейно-инновационный – такие названия дали этим зонам создатели концепции.

Фото: Архитектурное бюро "Космос"

Так, на входе в «Центральный парк» планируется разместить деревянную арку и павильоны, а зимой эта площадь должна превращаться в каток.

Фото: Архитектурное бюро "Космос"

Чуть дальше расположится амфитеатр, деревянная лестница, ресторан и смотровая башня.

Фото: Архитектурное бюро "Космос"

Изюминкой парка станет длинный подвесной мост – прямо как в экзотических странах.

Фото: Архитектурное бюро "Космос"

В «Ландшафтном парке» нижегородцы и гости города смогут посетить оранжерею и пройтись вдоль фонтана-ручья.

Фото: Архитектурное бюро "Космос"

«Парадный парк» также будет иметь обзорную башню, деревянную лестницу и обзорный круглый полумост из стекла.

Фото: Архитектурное бюро "Космос"

В «Местном парке» можно будет посидеть в беседках и на абсолютно законных основаниях пожарить шашлыки на специально отведенной площадке.

Фото: Архитектурное бюро "Космос"

«Курортный парк» будет включать в себя музей, павильоны коворкингов и, по традиции, деревянную лестницу, ведущую к набережной.

Фото: Архитектурное бюро "Космос"

Кстати, набережных в обновленной «Швейцарии» должно получиться целых три. Первая – так называемая урбан-набережная, классическая городская площадка для прогулок у реки.

Фото: Архитектурное бюро "Космос"

Вторая – водный парк: множество деревянных мостков и беседок в непосредственной близости к воде.

Фото: Архитектурное бюро "Космос"

Наконец, третья – благоустроенный пляж.

Фото: Архитектурное бюро "Космос"

Судя по отзывам в соцсетях, большинству нижегородцев концепция определенно нравится, хотя и возникают некоторые вопросы – в первую очередь, именно по зонированию территории. Например, сомнительно, что лыжники и бегуны, привыкшие спокойно отмахивать километры по относительно горизонтальному пространству, вдруг резко перейдут на вертикальный склон в рамках «Спортивного парка». Но основной вопрос – а сбудется ли все задуманное, хватит ли денег и, главное, окажется ли все это достаточно качественным, чтобы не прийти в запустение через пару лет после торжественного открытия.