2019-05-29T16:29:47+03:00
Звезды

Наталья Водянова обратилась к подписчикам с неожиданным предложением

Оказалось, супермодель не против дружить котиками [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Оказалось, супермодель не против дружить котиками.Оказалось, супермодель не против дружить котиками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Всемирно известная модель и мать пятерых детей Наталья Водянова обратилась к подписчикам с неожиданным предложением. Свой призыв к любителям пушистиков нижегородка опубликовала в Инстаграме 29 мая.

natasupernovanatasupernova
Отметьте под фото своего кота или кошку, если у них есть инстаграм эккаунт, и будем дружить
14810 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Кот-кутюр. Отметьте под фото своего кота или кошку, если у них есть Инстаграм-аккаунт, и будем дружить! - заявила Наталья.

natasupernovanatasupernova
Наталья Водянова сделала селфи со своим котом Галилео
97021 отметок «Нравится»821 комментариевInstagram

Преданные фанаты тут же откликнулись и принялись размещать ссылки на странички своих питомцев. А те, кому кошачья тема не близка, сосредоточились на фотографии, которую супермодель выложила в новом посте. Подписчики обратили внимание на кота Галилео, наглым образом забравшегося хозяйке под юбку.

- Какой любопытный пушистый джентельмен, - отметила kat_kalmykova_event.

- Такая хулиганская кошка, - добавила polina_andzaurova.

- Проказник-хулиган, - прокомментировала natali_holondach.

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Morniiiing!!
705 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, собственная страничка в Инстаграме у британца Галилео появилась в октябре 2017 года. Однако популярным микроблог не назовешь - на данный момент там всего лишь 2451 подписчик. Зато публикации с котом на странице Натальи Водяновой всегда набирают сотни комментариев и десятки тысяч лайков.

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Кот Натальи Водяновой по кличке Галилео
779 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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