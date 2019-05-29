Всемирно известная модель и мать пятерых детей Наталья Водянова обратилась к подписчикам с неожиданным предложением. Свой призыв к любителям пушистиков нижегородка опубликовала в Инстаграме 29 мая.

natasupernova Отметьте под фото своего кота или кошку, если у них есть инстаграм эккаунт, и будем дружить

- Кот-кутюр. Отметьте под фото своего кота или кошку, если у них есть Инстаграм-аккаунт, и будем дружить! - заявила Наталья.

natasupernova Наталья Водянова сделала селфи со своим котом Галилео

Преданные фанаты тут же откликнулись и принялись размещать ссылки на странички своих питомцев. А те, кому кошачья тема не близка, сосредоточились на фотографии, которую супермодель выложила в новом посте. Подписчики обратили внимание на кота Галилео, наглым образом забравшегося хозяйке под юбку.

- Какой любопытный пушистый джентельмен, - отметила kat_kalmykova_event.

- Такая хулиганская кошка, - добавила polina_andzaurova.

- Проказник-хулиган, - прокомментировала natali_holondach.

Напомним, собственная страничка в Инстаграме у британца Галилео появилась в октябре 2017 года. Однако популярным микроблог не назовешь - на данный момент там всего лишь 2451 подписчик. Зато публикации с котом на странице Натальи Водяновой всегда набирают сотни комментариев и десятки тысяч лайков.

galileo_the_cat_ Кот Натальи Водяновой по кличке Галилео

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