«О, май кот»: Наталья Водянова умилила поклонников первомайским котиком

Хотя первомайские праздники среди россиян принято проводить на демонстрациях или дачах, супермодель Наталья Водянова решила отступить от традиций и провести этот день со своим любимым котом Галилеем. Удивительный по своей милоте снимок буквально поразил всех поклонников супермодели.

- Омайкот, - подписала снимок Наталья Водянова. – Счастливых майских праздников.

На фотографии Галилей сидит рядом с огромной клумбой ландышей, зеленые листья которых удивительным образом сочетаются с его изумрудными глазами. Причем сам кот кажется весьма серьезным, если не сказать мудрым – одним словом, соответствует своей кличке. Всего за полчаса это «пушистое поздравление» собрало около 10 тысяч лайков.

natasupernova Oh may cat Happy May holidays #омайкот

- Какой породистый кавалер, - отметила eva_lavitova. - Глазааааа…Наташа, чем-то взгляд котика даже на твой похож, глубиной и тайной!)

- Так бы чмокнула его в носик, - умилялась marinamisuk.