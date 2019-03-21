2019-03-21T15:48:56+03:00
Звезды

Наталья Водянова выложила забавное селфи со своим котом Галилео

Оказалось, животное тоже умеет позировать перед камерой [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Супермодель Наталья Водянова, которая на днях слегла с гриппом, сделала забавное селфи со своим котом.Супермодель Наталья Водянова, которая на днях слегла с гриппом, сделала забавное селфи со своим котом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель Наталья Водянова, которая на днях слегла с гриппом, сделала забавное селфи со своим котом Галилео, а после выложила в Инстаграме.

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Наталья Водянова сделала селфи со своим котом Галилео
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- Чудесный день. Все еще в режиме восстановления, но хотя бы в хорошей компании, - написала знаменитость. - Очевидно, что Галилео не до селфи. Все разочарование погодой и отсутствием ранней весны можно прочитать в этом недоверчивом взгляде.

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Модель играет с Галилео в прятки.
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Подписчики оценили скептический взгляд звездного питомца и даже нашли некоторое сходство с хозяйкой.

- Какой красивый кот! Он чем-то похож на вас, - написал пользователь clivodini_kids.

- Галилео подозревает, что весна какая-то не настоящая, - считает minaeva_photo_italy.

- Какой серьезный кот. Позирует! - добавила avhadeeva_sv.

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В 2017 году у звездного питомца появился собственный аккаунт в Инстаграме.
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А некоторые обратили внимание на Наталью Водянову, которая даже с высокой температурой выглядит свежо и молодо.

- Спасибо, что не стесняетесь быть натуральной и не пользуетесь фильтрами, - поблагодарила nadezhdamur.

- Какая же вы красивая. И не нужны вам никакие краски, - добавила trushina.anzhelika.

- Всегда нежная и юная Наташенька. Четырнадцать лет, не больше! - написала elenachkamorozova.

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Галилео отдыхает вместе с младшим сыном Натальи Романом.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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