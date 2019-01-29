2019-01-29T15:51:37+03:00
Общество

Стало известно, где в Нижнем Новгороде появятся выделенные полосы для автобусов

Реализация программы будет проходить в три этапа
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Стало известно, где в Нижнем Новгороде появятся выделенные полосы для автобусов.Стало известно, где в Нижнем Новгороде появятся выделенные полосы для автобусов.Фото: Андрей ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Выделенные полосы для автобусов – это настоящая мечта для пассажиров общественного транспорта и страшный сон для автомобилистов. И совсем скоро эта мечта может стать реальностью. Если поначалу разговоры о выделенных полосах звучали как очередная потемкинская деревня, то теперь в деле появилась конкретика.

- Реализовать программу обустройства выделенных полос для общественного транспорта в Нижнем Новгороде планируется в три этапа, - сообщили в городском департаменте транспорта. – В рамках первого этапа в течение 2019-2020 годов планируется провести переразметку существующих полос без реконструкции улиц. Это позволит соблюдать расписание движения общественного транспорта даже в пиковые часы, а также повысит привлекательность городского пассажирского транспорта, в том числе для владельцев личных автомобилей.

Кстати, первые такие полосы должны появиться в Нижнем Новгороде уже в 2019 году. Выбор городских властей пал на участок Окского съезда от Молитовского моста до площади Лядова на подъем и на участок улицы Советской от улицы Марата до Канавинского моста. Отличить эти полосы будет довольно легко – на них специальной краской нанесут букву «А» и установят соответствующие дорожные знаки. Отслеживать на них соблюдение правил дорожного движения будут при помощи стационарных комплексов фотовидеофиксации.

- Если говорить о выделенных полосах, то этот проект давно назрел, - уверен председатель комиссии Гордумы по транспорту и связи Станислав Прокопович. – И мы прекрасно понимаем, что это «пилот», который должен быть испытан временем. Мы увидим, как это работает и как это скажется не только на городском общественном транспорте, но и на личном транспорте наших жителей. Сейчас и администрация, и городская Дума очень аккуратно к этому подходит, потому что это очень серьезные изменения. Но могу сказать, что наша комиссия будет тщательно следить за реализацией этой программы, в том числе выезжать на место.

КОНКРЕТНО

Где появятся выделенные полосы в Нижнем Новгороде в 2019-2020 годах?

- Участок Московского шоссе от Сормовского шоссе до улицы Гордеевской

- Участок проспекта Гагарина от улицы Белинского до улицы Ларина

- Участок проспекта Ленина от станции метро «Автозаводская» до Комсомольского шоссе

- Участок улицы Новикова-Прибоя от проспекта Ленина до проспекта Гагарина, Мызинский мост

- Участок улицы Бекетова от проспекта Гагарина до улицы Нартова

- Участок Окского съезда от Молитовского моста до площади Лядова, на подъем

- Канавинский мост и участок улицы Советской от улицы Ивана Романова до площади Благовещенской.

- Участок улицы Советской от улицы Марата до Канавинского моста

Что нам это даст?

• соблюдение расписания движения

• снижение потерь времени при поездке на общественном транспорте

• повышение качества транспортного обслуживания населения и привлекательности общественного транспорта

• снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от пассажирского транспорта

• снижение уровня шума

• повышение общей безопасности на дорогах

• снижение издержек и эксплуатационных расходов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Барщевский: Совместная работа родственников в одной госструктуре - тоже нарушение, но это не взятка!
Полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях прокомментировал «КП» предложение Минюста не наказывать чиновников за коррупцию из-за «обстоятельств непреодолимой силы
В Урдоме инвесторы Экотехнопарка «Шиес» отчитались перед жителями
Жители Урдома встретились со строителями и инвесторами важнейшего для развития района объекта - Экотехнопарка «Шиес», который планируется построить на одноименной железнодорожной станции в ближайшие годы
Владимир Поддымников-Гордеев: «Гаджеты расшатывают нервную систему детям, а спорт ее укрепляет»
Депутат думы Нижнего Новгорода, председатель правления федерации кудо России Владимир Поддымников-Гордеев в проекте «Герои Волги» рассказал о том, в какие комиссии собирается войти в местном парламенте, а также о том, что такое кудо, и как попасть в эту с
Новости 24
Новый производственный комплекс по выпуску спецтранспорта открылся в Нижегородской области
Сергей Тарасов: «Нижегородская область – один из лидеров по развитию добровольчества в стране»
Арбитражный суд отменил решение о взыскании с экс-директора нижегородского парка «Победа» 892 тысяч рублей
Мемориальная доска в память о Светлане Колчинской появится в Нижнем Новгороде
Двое мужчин погибли на пожарах в Нижегородской области
Дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург стартуют из Стригино с 5 февраля
Финансирование программы развития сельских территорий Нижегородской области увеличено на треть
Глеб Никитин поручил главам районов взять под особый контроль ситуацию с уборкой снега
Новый цех по производству автокомпонентов откроется в Балахне
Уголовное дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова будет рассматриваться в Нижнем Новгороде
Двое мужчин и женщина осуждены за жестокое убийство приятеля в Арзамасе
Житель Балахны убил приятеля топором и два дня жил с его телом в квартире
29-летняя Анна Петрова пропала после похода в кафе в Нижнем Новгороде
25-летний драгдилер расплатился за такси наркотиками в Нижнем Новгороде
Нижегородцы-блокадники получили награды от губернатора Глеба Никитина
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Балахнинском районе
Житель Дзержинска до смерти забил пенсионерку металлическим прутом
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 13% в Нижегородской области
Уровень безработицы в Нижегородской области снизился до 0,35%
Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород утром 28 января
Сотрудник предприятия получил химический ожог в Кстовском районе