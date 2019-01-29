Стало известно, где в Нижнем Новгороде появятся выделенные полосы для автобусов

Выделенные полосы для автобусов – это настоящая мечта для пассажиров общественного транспорта и страшный сон для автомобилистов. И совсем скоро эта мечта может стать реальностью. Если поначалу разговоры о выделенных полосах звучали как очередная потемкинская деревня, то теперь в деле появилась конкретика.

- Реализовать программу обустройства выделенных полос для общественного транспорта в Нижнем Новгороде планируется в три этапа, - сообщили в городском департаменте транспорта. – В рамках первого этапа в течение 2019-2020 годов планируется провести переразметку существующих полос без реконструкции улиц. Это позволит соблюдать расписание движения общественного транспорта даже в пиковые часы, а также повысит привлекательность городского пассажирского транспорта, в том числе для владельцев личных автомобилей.

Кстати, первые такие полосы должны появиться в Нижнем Новгороде уже в 2019 году. Выбор городских властей пал на участок Окского съезда от Молитовского моста до площади Лядова на подъем и на участок улицы Советской от улицы Марата до Канавинского моста. Отличить эти полосы будет довольно легко – на них специальной краской нанесут букву «А» и установят соответствующие дорожные знаки. Отслеживать на них соблюдение правил дорожного движения будут при помощи стационарных комплексов фотовидеофиксации.

- Если говорить о выделенных полосах, то этот проект давно назрел, - уверен председатель комиссии Гордумы по транспорту и связи Станислав Прокопович. – И мы прекрасно понимаем, что это «пилот», который должен быть испытан временем. Мы увидим, как это работает и как это скажется не только на городском общественном транспорте, но и на личном транспорте наших жителей. Сейчас и администрация, и городская Дума очень аккуратно к этому подходит, потому что это очень серьезные изменения. Но могу сказать, что наша комиссия будет тщательно следить за реализацией этой программы, в том числе выезжать на место.

КОНКРЕТНО

Где появятся выделенные полосы в Нижнем Новгороде в 2019-2020 годах?

- Участок Московского шоссе от Сормовского шоссе до улицы Гордеевской

- Участок проспекта Гагарина от улицы Белинского до улицы Ларина

- Участок проспекта Ленина от станции метро «Автозаводская» до Комсомольского шоссе

- Участок улицы Новикова-Прибоя от проспекта Ленина до проспекта Гагарина, Мызинский мост

- Участок улицы Бекетова от проспекта Гагарина до улицы Нартова

- Участок Окского съезда от Молитовского моста до площади Лядова, на подъем

- Канавинский мост и участок улицы Советской от улицы Ивана Романова до площади Благовещенской.

- Участок улицы Советской от улицы Марата до Канавинского моста

Что нам это даст?

• соблюдение расписания движения

• снижение потерь времени при поездке на общественном транспорте

• повышение качества транспортного обслуживания населения и привлекательности общественного транспорта

• снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от пассажирского транспорта

• снижение уровня шума

• повышение общей безопасности на дорогах

• снижение издержек и эксплуатационных расходов.