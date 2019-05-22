Аварийный дом на Ломоносова будет снесен

Скандал вокруг дома №15 на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде тянется уже более четырех лет. После того, как в здании образовалась огромная трещина, десятки человек были вынуждены покинуть свои квартиры и скитаться по съемным.

После долгих споров и обсуждений опасный дом все-таки было решено снести. Как сообщили «Комсомолке» в управлении жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района Нижнего Новгорода, к единому мнению пришли участники заседания городской межведомственной комиссии, которое состоялось 15 мая 2019 года.

- В настоящее время администрация города разрабатывает постановление о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Предполагается, что в этом документе будут регламентированы сроки проведения работ и расселения жильцов, - объяснили в пресс-службе.

Дом буквально трещит по швамФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напомним, дом №15 на улице Ломоносова был признан аварийным и непригодным для жилья еще четыре года назад, а огромная трещина образовалась в сентябре 2017 года. В семиэтажном здании проживали почти 200 человек, многие из которых отказались выехать из квартир даже после того, как дом был оцеплен. Между тем находиться там было опасно. В итоге администрация выселяла людей через суд. Позже дом опечатали и отдали под охрану частному предприятию.

Сначала деньги на аренду жилья людям выделяла мэрия, а потом перестала. Как недавно «Комсомолке» сообщили в администрации Советского района, последняя выплата жильцам была произведена за декабрь 2018 года.

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