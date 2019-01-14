«Все накалилось до предела!»: Жители аварийного дома на улице Ломоносова не получили компенсацию за съемное жилье

Больше года жильцы дома №15 по улице Ломоносова в Советском районе, признанного аварийным, вынуждены скитаться по съемным квартирам. Непростую ситуацию несколько облегчал тот факт, что деньги на аренду жилья выделяла администрация Нижнего Новгорода. До поры до времени.

Дом на улице Ломоносова в Советском районе трещит по швам.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В 2018 году между жителями и городской администрацией было достигнуто мировое соглашение о том, что жильцы не заезжают в аварийный дом, а чиновники выплачивают компенсацию за съем жилья до окончания реконструкции. До этого город выполнял свои обязательства, а сейчас, в январе, никакого вразумительного ответа нам не дают: ни отказывают, ни говорят, что будет. Жильцы в полном неведении, - рассказала председатель ТСЖ Алла Головашкина.

Дом на улице Ломоносова в Советском районе трещит по швам.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По ее словам, нижегородцы устали жить в съемных квартирах. Тем временем с аварийным домом якобы ничего не происходит. Обсудить сложившуюся ситуацию жители решили 12 января. Мероприятие получилось стихийным, оттого пригласить на него представителей городской администрации не успели.

- Никакого документа о выплате компенсаций нет. Дом стоит, как стоял, а жители скитаются по чужим углам. Все накалилось до предела! - заявила собеседница «Комсомольской правды».

Наученная горьким опытом активистка настроена решительно: пока нет бумаги, то и разговора никакого не будет.

- Мы целый год играем в «Верю - не верю». Покажите мне, где написано, что выплаты будут, - требует женщина.

Как «Комсомолке» сообщили в администрации Советского района, последняя выплата жильцам была произведена за декабрь 2018 года. Сейчас вопрос выделения в 2019 году ассигнований из областного бюджета находится на рассмотрении в органах исполнительной власти Нижегородской области.

По результатам мониторинга технического состояния строительных конструкций жилого дома, выполняемого в 2017-2018 годах ООО «Стройэксперт», установлена положительная динамика раскрытия существующих трещин строительных конструкций дома и образования новых. В связи с этим на заседании городской комиссии по ЧС, которое намечено на 31 января, обсудят вопрос о выделении денег на обследование технического состояния дома с привлечением специализированной организации. Это надо, чтобы уточнить фактическое состояние дома и понять, а стоит ли вообще реконструировать трещащий по швам дом.

Напомним, администрации Советского района пришлось через суд добиваться выселения жильцов, поскольку добровольно они покидать свои квартиры не хотели. Между тем дом продолжал разрушиться, и находиться в нем было опасно. Позже здание опечатали и отдали под охрану частному предприятию.

- Специалисты приступили к разработке проектной документации на выполнение работ по усилению несущих элементов и конструкций дома. Ориентировочный срок подготовки проекта - май 2018 года, - сообщили в администрации год назад.

«Комсомолка» писала, что жители аварийного дома получат компенсацию за аренду жилья. Предполагалось, что на съемные квартиры для 193 человек будет потрачено 22 миллиона рублей из резервного фонда.

ЦИФРА

22 миллиона рублей выделено на компенсацию оплаты проживания жильцов дома №15 по улице Ломоносова в съемных квартирах.

За однокомнатную квартиру выдавали 18,6 тысячи рублей, за двухкомнатную квартиру - 24,5 тысячи рублей, за трехкомнатную - 33,2 тысячи рублей.

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