Около 200 нижегородцев ютятся на съемных квартирах, потому что падающий дом не ремонтируют

СЕГОДНЯ 23:06 2018-09-04T23:06:36+03:00

Крен дома №15 на Ломоносова достиг таких градусов, что жильцов экстренно выселили прямо 31 декабря 2017 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дом на улице Ломоносова, построенный в 2003 году, признали аварийным, а жильцов выселили в Новый Год

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С тех пор как жителей многоквартирного дома 15 на улице Ломоносова громко выселили 31 декабря 2017 года — в аварийном жилище не произошло никаких изменений. За восемь месяцев усилился только крен — отклонение видно невооруженным глазом. Это и послужило когда-то причиной режима чрезвычайной опасности и, как следствие, выселения 200 нижегородцев.

Квартира мечты

Анастасия Дубровина заехала в новый дом на Ломоносова сразу после ввода того в эксплуатацию — в 2003 году. Шестой-седьмой этажи, двухэтажная уютная квартира в 120 квадратных метров — удачная покупка не могла не радовать большую семью и ничего не могло омрачить счастье новоселов. Когда эйфория от нового жилья спала, жильцы заметили сзади дома в овраге строительный мусор — им решили засыпать овраг, на краю которого стояла высотка.

- Эта свалка сразу нам не понравилась. Мы не могли найти хозяина мусора и по этой причине администрация Советского района тоже не могла нам никак помочь. Сотрудники только разводили руками — нужен хозяин, — вспомнила, с чего все начиналось Ирина Анатольевна, мама Анастасии.

Дом стал падать

На новые трещины фасада, которые возникали каждый год, внимания поначалу никто не обращал. Тревогу забили тогда, когда трескаться стали стены в квартирах и крошиться кирпичи на балконах. То, что происходило дальше, напоминало сюжет русского фильма «Дурак». Сами жильцы заметили, что их дом падает. Крен достиг настолько большого градуса, что падающие стены стали подпирарать и выталкивать другие.

Дом медленно падает и кирпичи не выдерживают нагрузкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Мы поняли, что все плохо, когда был сильный ветер и дом зашатался. Тогда мы испугались по-настоящему, — рассказала Анастасия Дубровина. На тот момент стоял 2015 год.

Посмотрев в свои документы собственников жильцы увидели, что дом был в аварийном состоянии уже на момент ввода в эксплуатацию в 2003 году.

- Низкий поклон женщине, которая написала в документации, что дом нельзя принимать, так как 30 процентов крена и фундамент просел на 60 сантиметров, — говорили жители. Как получилось, что дом все-таки одобрили — загадка.

Как считают пострадавшие, свалка в овраге сыграла не последнюю роль в просадке фундамента.

Забили тревогу, когда трещины проявились в квартирах дома, через штукатурку и обоиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2017 году, прямо под Новый Год — 31 декабря дом срочно расселили.

- Мы не хотели уезжать. Сказали, что ляжем костьми за свои квартиры, а кто-то и отстреливаться собирался. Но нам пообещали выделять средства на съем и мы согласились, делать-то нечего.

На трещины жители поначалу не обращали вниманияФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Собственникам двух- и трехкомнатных квартир выделили по 24500 рублей на съем жилья. Столько же дали и живущим в двухэтажных квартирах.

- В каких условиях мы живем, конечно, не сравнить с нашей любимой квартирой, — вздыхала Ирина Анатольевна.

«Комсомольская правда» выехала на место события, чтобы оценить масштаб катастрофы. Крен был виден издалека, а красные маячки, установленные на фасаде — сплошь потрескались.

В квартирах дела обстояли еще хуже. На середине комнаты начинали сказываться законы физики и тело неумолимо клонило куда-то в сторону. Увидев наш взгляд, который «Комсомолка» кинула на разбросанные вещи, хозяйка квартиры ответила:

- Собирались в спешке, за три дня. Забрали все необходимое, остальное в двушку ни за что не уберется.

- А если дом рухнет за это время?

- Что ж поделать, нам некуда все это девать сейчас, - пожала плечами женщина.

Сейчас жителей волнует только одно – когда начнется обещанная реконструкция и сколько еще ютиться на съемных квартирах.

Многоквартирному дому всего 15 лет, а на нем уже нет живого местаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Речь идет об огромных суммах. Так может, нет смысла ремонтировать этот дом, а дешевле заселить нас в другой? Пусть хоть какие-то движения уже начнутся, а то здесь уже восемь месяцев тишина и покой. Говорят, что делают проект. Но не столько же времени! Дом все падает и падает, крен растет. Выходит, нужен опять новый проект?

«Комсомольская правда» поинтересовалась судьбой дома в городской администрации, но ответа пока не дождалась.