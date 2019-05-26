2019-05-26T15:46:56+03:00
Общество

«Пример для всех женщин»: Наталья Водянова поделилась милой фотографией со своими детьми

Супермодель поздравила подписчиков с Днем матери [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Супермодель рассказала подписчикам интересный факт о Дне материСупермодель рассказала подписчикам интересный факт о Дне материФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Оказывается, в последнее воскресенье мая во Франции отмечается международный День матери. Об этом в своем новом посте в Instagram рассказала известная нижегородка, супермодель Наталья Водянова.

Она выложила на странице новую фотографию со своими пятерыми детьми.

Поклонники буквально завалили Наталью комплиментами и поздравлениями.

natasupernovanatasupernova
It s Mother s Day in France so here s a Sunday photo with all 5 of them in one take sharing the love with all the moms celebrating today #fetedesmeres А вы знали, что в то время как большая часть мира отмечает День Матери во второе воскресенье мая, Франция - в последнее воскресенье мая. Поздравляю всех матерей и их детей. #яжемать
16287 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Не знала, что у Вас 5 деток! Вы пример для всех женщин, - написала в комментариях _maria_marinella_.

- Восхитительная женщина, - добавила seven_lattte.

- Замечательная мать . Всей вашей семье здоровья и удачи, - пожелала lyudmilaagibalova.

- Потрясающая семья, - восхитилась n__nastyusha.

- Ваши дети все великолепны. С днем матери! – поздравила isalanzv.

Напомним, от брака с аристократом Джастином Портманом у нижегородки Натальи Водяновой трое детей: сыновья Лукас (17) и Виктор (11), а также дочка Нева (13). Сейчас супермодель живет в гражданском браке с миллионером Антуаном Арно, сыном одного из самых богатых людей мира Бернара Арно. В 2014 году у пары родился сын Максим, а через два года - сын Роман.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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