«Пример для всех женщин»: Наталья Водянова поделилась милой фотографией со своими детьми
Оказывается, в последнее воскресенье мая во Франции отмечается международный День матери. Об этом в своем новом посте в Instagram рассказала известная нижегородка, супермодель Наталья Водянова.
Она выложила на странице новую фотографию со своими пятерыми детьми.
Поклонники буквально завалили Наталью комплиментами и поздравлениями.
- Не знала, что у Вас 5 деток! Вы пример для всех женщин, - написала в комментариях _maria_marinella_.
- Восхитительная женщина, - добавила seven_lattte.
- Замечательная мать . Всей вашей семье здоровья и удачи, - пожелала lyudmilaagibalova.
- Потрясающая семья, - восхитилась n__nastyusha.
- Ваши дети все великолепны. С днем матери! – поздравила isalanzv.
Напомним, от брака с аристократом Джастином Портманом у нижегородки Натальи Водяновой трое детей: сыновья Лукас (17) и Виктор (11), а также дочка Нева (13). Сейчас супермодель живет в гражданском браке с миллионером Антуаном Арно, сыном одного из самых богатых людей мира Бернара Арно. В 2014 году у пары родился сын Максим, а через два года - сын Роман.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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