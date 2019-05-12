2019-05-12T20:51:19+03:00
Общество

«Всегда милая и очень естественная»: Поклонники поздравили Наталью Водянову с международным днем матери

Супермодель похвалилась подписчикам символичным подарком [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Поклонники поздравили Наталью Водянову с международным днем материПоклонники поздравили Наталью Водянову с международным днем материФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сегодня, 12 мая 2019 года, отмечается международный день матери. Всемирно известная супермодель и мать пятерых детей Наталья Водянова выложила новую фотографию на своей странице в Instagram.

Нижегородка похвалилась подписчикам «обновкой» - красивой подушкой, на которой нарисованы дети. Она добавила к подписи под снимком хештег #happymothersday.

Поклонники сразу закидали модель поздравлениями и восхитились ее ярко синим платьем.

natasupernovanatasupernova
Let the pillow do the talking #happymothersday
23722 отметок «Нравится»204 комментариевInstagram

- Настоящая леди и мама пятерых! Вдохновляюсь вами, - написала valentinatsaruk.

- Какая вы всегда милая и очень естественная, без нарощенных ресниц и волос – очень милая, - добавила vera_kind.

- О такой подушке можно только мечтать! Здорово, что у Наташи эта мечта сбылась! Удивляюсь чудесному дару Наташи-быть прекрасной мамой. Как можно воспитать таких добрых, любящих детей, такую сплоченную команду!? – прокомментировала ogribovskaya.

- Наташенька! Поздравляю Вас с Днём матери! Желаю здоровья , семейного благополучия, успехов в работе и чтобы прекрасные ваши дети всегда любили, уважали и гордились вами!! – пожелала супермодели tinabas4.

Напомним, от брака с аристократом Джастином Портманом у нижегородки Натальи Водяновой трое детей: сыновья Лукас (17) и Виктор (11), а также дочка Нева (13). Сейчас супермодель живет в гражданском браке с миллионером Антуаном Арно, сыном одного из самых богатых людей мира Бернара Арно. В 2014 году у пары родился сын Максим, а через два года - сын Роман.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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