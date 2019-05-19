«Вырос малыш»: Наталья Водянова похвалилась гигантским ростом сына

Супермодель Наталья Водянова выглядит настоящей Дюймовочкой на фоне своего сына Лукаса Портмана, рост которого уже составляет 195 сантиметров. Удивительным по своей милоте снимком красавица поделилась со своими подписчиками.

- Мой собственный BFG («Большой и добрый великан» Стивена Спилберга – прим. Ред.), - прокомментировала очаровательную фотографию сама Наталья Водянова. – Вырос малыш.

Хрупкая и изящная модель действительно выглядит крошкой рядом со своим повзрослевшим сыном. Меньше, чем за сутки эта фотография собрала больше 90 тысяч лайков.

natasupernova My very own B.F.G. @lucas_portman Вырос малыш

- Тот случай, когда твой сын выглядит, как твой друг! Красавец и умница, - отметила beatifulladys.

- Эта фотография заряжена любовью, - порадовался за модель germanlarkin.