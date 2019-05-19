2019-05-19T17:11:11+03:00
Звезды

«Вырос малыш»: Наталья Водянова похвалилась гигантским ростом сына

Своего сына Лукаса Портмана она сравнила с героем фильма Спилберга «Большой и добрый великан»
Василий КРОТОВ
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Наталья Водянова похвалилась гигантским ростом сына.Наталья Водянова похвалилась гигантским ростом сына.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Супермодель Наталья Водянова выглядит настоящей Дюймовочкой на фоне своего сына Лукаса Портмана, рост которого уже составляет 195 сантиметров. Удивительным по своей милоте снимком красавица поделилась со своими подписчиками.

- Мой собственный BFG («Большой и добрый великан» Стивена Спилберга – прим. Ред.), - прокомментировала очаровательную фотографию сама Наталья Водянова. – Вырос малыш.

Хрупкая и изящная модель действительно выглядит крошкой рядом со своим повзрослевшим сыном. Меньше, чем за сутки эта фотография собрала больше 90 тысяч лайков.

natasupernovanatasupernova
My very own B.F.G. @lucas_portman Вырос малыш
94357 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Тот случай, когда твой сын выглядит, как твой друг! Красавец и умница, - отметила beatifulladys.

- Эта фотография заряжена любовью, - порадовался за модель germanlarkin.

ИСТОЧНИК KP.RU

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