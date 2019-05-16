«Ничего доказывать не собираюсь»: Осужденный в Нижнем Новгороде блогер-женаненавистник решил сбежать из страны

Уроженец Саратовской области Владислав Поздняков, осужденный в Нижнем Новгороде за разжигание ненависти к женщинам, решил сбежать из страны. О чем сообщил подписчикам на своей страничке в соцсети «Вконтакте» 15 мая. Пост получился эмоциональным, с обилием ненормативной лексики.

Лидер паблика «Мужское государство» просит политического убежищаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что 5 октября 2018 года в отношении 27-летнего блогера возбудили уголовное дело. Мужчина в закрытой группе «Мужское государство» выкладывал фотографии и видео женщин, сопровождая публикации унизительными комментариями. Сообщалось, что накануне чемпионата мира по футболу мужчина переехал жить в столицу Приволжья, где его и поймали.

- Следователи вместе с сотрудниками центра по противодействию экстремизма выявили противоправные действия, - заявили тогда в СУ СКР по Нижегородской области.

В декабре 2018 года создателя экстремистского паблика осудили за разжигание ненависти к женщинамФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А уже в декабре создателя экстремистского паблика осудили за разжигание ненависти к женщинам. В частности установлено, что во время мундиаля он призывал травить россиянок, которые общались с иностранными болельщиками. Свою вину Владислав признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

В четверг, 16 мая, молодой человек признался, что в конце апреля его снова начала разыскивать полиция.

- Первый раз, когда они меня схватили, это не была их заслуга! Это я сам дал себя поймать им. Я сам к ним приехал, в их лапы, хотя мог этого не делать, - отметил условно осужденный.

Большая часть поста касается его отношения к многочисленным обыскам, которые проводились в рамках расследования уголовного дела в съемной квартире, в квартире его родителей в Балаково и в какой-то другой жилплощади.

- Три квартиры перевернули из-за постов в интернете. Изымают всю твою технику, все твои документы, все твои деньги. Второй раз, я вам поймать себя уже не дам, - заявил блогер.

Со слов Владислава, 29 апреля они вместе с приятелем отправились на личном авто в Беларусь, а оттуда - к польской границе, которую женаненавистник перешел пешком.

- Весь путь у нас занял сутки. Сейчас с целой пачкой судебных документов, с кучей заметок в СМИ подаю на политическое убежище, - добавил Владислав. - Больше я в этой жизни никому ничего доказывать не собираюсь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27-летнего студента-медика и блогера накажут за унижение женщин через паблик «Мужское государство»

Владислав Поздняков разжигал ненависть к женщинам и набрал «свиту» из 155 000 подписчиков (подробности)

За ненависть к женщинам лидер «Мужского государства» получил срок

Свою вину мужчина полностью признал (подробности)

Репост - не преступление. Верховный суд пояснил, когда следует наказывать за соцсети

Уголовное дело светит только провокаторам и разжигателям ненависти (подробности)

Как не попасть в тюрьму за «лайки» и «репосты»

Вслед за жительницей Екатеринбурга за решетку из-за публикации в соцсетях едва не отправилась женщина из Алтайского края (подробности)