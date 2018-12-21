За ненависть к женщинам лидер «Мужского государства» получил срок

Создатель экстремистской закрытой группы «Мужское государство» Владислав Поздняков был осужден Советским районным судом города Нижнего Новгорода за разжигание ненависти к женщинам. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

Перед чемпионатом мира по футболу 27-летний житель Саратовской области приехал в Нижний Новгород и жил на улице Надежды Сусловой. Именно здесь его и задержала полиция.

За ненависть к женщинам лидер «Мужского государства» получил срокФото: СОЦСЕТИ

Еще в 2016 году студент-медик создал группу «Мужской государство» в «ВКонтакте», в которой, как рассказали в Следственном комитете, осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к группе, выделенной по признаку пола – женщинам. В указанной группе он размещал фото и видео изображения, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) именно по отношению к женщинам. А во время чемпиоанта мира по футболу он призывал травить россиянок. коорые общаются с иньстранными фанатами.

Идеи и высказывания Позднякова поддерживало немало мужчин. На «Мужское государство» было подписано 155 тысяч человек.

28 сентября женоненавистник написал на своей странице в соцсети, что задержан, а квартиру обыскивают силовики. Через два дня парень и вовсе пропал из онлайна. 5 октября нижегородские следователи возбудили против Владислава Позднякова уголовное дело.

В ходе предварительного расследования свою вину Владислав Поздняков полностью признал. После чего суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.