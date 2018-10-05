27-летнего студента-медика и блогера накажут за унижение женщин через паблик «Мужское государство»

СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-05T18:52:17+03:00

Особенно прогневили Владислава Позднякова россиянки, которые неподобающе, по его мнению, вели себя с иностранцами на чемпионате мира 2018. Фото: СОЦСЕТИ

Владислав Поздняков разжигал ненависть к женщинам и набрал «свиту» из 155 000 подписчиков

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5 октября нижегородские следователи возбудили уголовное дело против 27-летнего парня из Саратова, который разжигал ненависть к женщинам через соцсети.

На время чемпионата мира 2018 года блогер Владислав Поздняков вместе с сообщниками поселился на улице Сусловой Советского района в Нижнем Новгороде и через паблик «Мужское государство» унижал женщин. В закрытой группе парень выкладывал фотографии и видео жертв, которые сопровождал нелестными комментариями.

28 сентября женоненавистник написал на своей странице в соцсети, что задержан, а квартиру обыскивают силовики. Через два дня парень и вовсе пропал из онлайна.

doktorvladd В Москве)

27-летний парень — студент-медик, блогер и фитнес-тренер в одном лицеФото: СОЦСЕТИ

- Следователи СК вместе с сотрудниками центра по противодействию экстремизма выявили противоправные действия, — сообщили нижегородские следователи.

В настоящее время следователи занимаются сбором доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Кстати

Как стало известно, группа была создана еще в 2016 году. На нее подписаны более 155 000 пользователей.

Напомним, в августе 2018 года 31-летняя омичка Любовь Калугина пожаловалась, что ей грозит уголовное дело. По словам аспирантки филологического факультета, уже несколько лет в отношении нее проводят доследственную проверку. Девушку подозревают в разжигании ненависти и вражды.

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