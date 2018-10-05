27-летнего студента-медика и блогера накажут за унижение женщин через паблик «Мужское государство»
5 октября нижегородские следователи возбудили уголовное дело против 27-летнего парня из Саратова, который разжигал ненависть к женщинам через соцсети.
На время чемпионата мира 2018 года блогер Владислав Поздняков вместе с сообщниками поселился на улице Сусловой Советского района в Нижнем Новгороде и через паблик «Мужское государство» унижал женщин. В закрытой группе парень выкладывал фотографии и видео жертв, которые сопровождал нелестными комментариями.
28 сентября женоненавистник написал на своей странице в соцсети, что задержан, а квартиру обыскивают силовики. Через два дня парень и вовсе пропал из онлайна.
27-летний парень — студент-медик, блогер и фитнес-тренер в одном лицеФото: СОЦСЕТИ
- Следователи СК вместе с сотрудниками центра по противодействию экстремизма выявили противоправные действия, — сообщили нижегородские следователи.
В настоящее время следователи занимаются сбором доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
Кстати
Как стало известно, группа была создана еще в 2016 году. На нее подписаны более 155 000 пользователей.
Напомним, в августе 2018 года 31-летняя омичка Любовь Калугина пожаловалась, что ей грозит уголовное дело. По словам аспирантки филологического факультета, уже несколько лет в отношении нее проводят доследственную проверку. Девушку подозревают в разжигании ненависти и вражды.
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