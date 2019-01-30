За катание на ковре нижегородца оштрафовали на тысячу рублей

В Татьянин день в социальных сетях появилось видео, как полураздетые молодые едут верхом на ковре, привязанному к автомобилю. Как только парни выложили видео со своим развлечением, на них обрушился шквал критики. Но этим дело не ограничилось. На поступок молодых людей обратила внимание и полиция, начав расследование происшествия. В результате водитель автомобиля, который тащил ковер с приятелями, был оштрафован на одну тысячу рублей за перевозку людей вне кабины автомобиля. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел в Нижегородском районе. Для того чтобы прокатиться по центру города молодые приехали из Сормовского района. Начали они на Большой Покровской, а затем проехались вдоль Нижегородского кремля.

Все участники опасного катания были установлены полицией. Однако наказание понес только 24-летний водитель. Тореадоры, оседлавшие ковер, остались в стороне.

- Повезло, что не убились, - считает Ирина Мокина.