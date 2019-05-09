День Победы 2019 в Нижнем Новгороде: онлайн-трансляция .

День Победы 2019 в Нижнем Новгороде по традиции начнется с военного парада. Ровно в 10:00 на площади Минина и Пожарского перед ветеранами пройдут парадным строем военнослужащие Нижегородского гарнизона, а также военная техника.

Сразу после парада на площади пройдет всероссийская акция Бессмертный полк 2019.

С 9 утра 9 мая журналисты «Комсомольской правды» - Нижний Новгород в режиме реального времени будут рассказывать вам о самых интересных моментах Дня Победы - 2019. Следите за нашей онлайн-трансляцией. В комментариях под этой статьей обязательно оставляйте свои пожелания ветеранам, а также поздравления всем с этим Великим днем! С праздником, дорогие наши читатели. Мира вашему дому, мира нашей стране!

Программа празднования Дня Победы 2019 в Нижнем Новгороде

Изменения схемы движения в Нижнем Новгороде 9 мая 2019 года