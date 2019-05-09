2019-05-09T10:11:23+03:00
Общество

День Победы 2019 в Нижнем Новгороде: онлайн-трансляция

Военный парад на площади Минина в Нижнем Новгороде начнется в 10:00, сразу после него по улицам города пройдет Бессмертный полк 2019
Роман ИГНАТЬЕВОльга АЛЕКСЕЕВАЮлия ДАНЧЕНКО
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День Победы 2019 в Нижнем Новгороде: онлайн-трансляцияДень Победы 2019 в Нижнем Новгороде: онлайн-трансляцияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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День Победы 2019 в Нижнем Новгороде по традиции начнется с военного парада. Ровно в 10:00 на площади Минина и Пожарского перед ветеранами пройдут парадным строем военнослужащие Нижегородского гарнизона, а также военная техника.

Сразу после парада на площади пройдет всероссийская акция Бессмертный полк 2019.

С 9 утра 9 мая журналисты «Комсомольской правды» - Нижний Новгород в режиме реального времени будут рассказывать вам о самых интересных моментах Дня Победы - 2019. Следите за нашей онлайн-трансляцией. В комментариях под этой статьей обязательно оставляйте свои пожелания ветеранам, а также поздравления всем с этим Великим днем! С праздником, дорогие наши читатели. Мира вашему дому, мира нашей стране!

Программа празднования Дня Победы 2019 в Нижнем Новгороде

Изменения схемы движения в Нижнем Новгороде 9 мая 2019 года

День Победы 2019 в Нижнем Новгороде: онлайн-трансляция .

ИСТОЧНИК KP.RU

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