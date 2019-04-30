Программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде: выступление МиГ, 3D-мэппинг и концерт Леонида Агутина

Стала известна программа празднования Дня Победы (0+) в столице Приволжья. Жителей и гостей ждут выступления МиГ, 3D-мэппинг, концерт Леонида Агутина и, конечно, салют.

По словам губернатора Глеба Никитина, 9 Мая - особый праздник для каждого человека. В этот день есть место и тихому задушевному настроению, и масштабным парадным событиям.

- Хочется, чтобы все нижегородцы смогли ощутить дух той эпохи, - отметил глава региона.

Площадь Минина и Пожарского (главная сцена)

10.00 - 10.50 Военный парад

10.50 - 12.30 Всероссийская акция «Бессмертный полк»

11.35 - 11.45 Показательное выступление истребителей МиГ завода «Сокол»

12.30 - 13.00 Музыкальный фон

13.00 - 13.45 Фестиваль детского творчества «Спасибо деду за Победу». Участники фестиваля - нижегородцы, участвующие в телевизионных шоу «Голос. Дети», «Синяя птица», Международных Дельфийских играх и др.

13.45 - 14.30 Концерт популярных песен Б.А.Мокроусова «На Волге широкой…» в рамках 110-летия со дня рождения композитора

14.30 - 15.30 Гала-концерт лауреатов Областного конкурса хореографических коллективов «Нижегородская мозаика». На сцене состоится торжественное награждение и гала-концерт лауреатов фестиваля хореографических коллективов «Нижегородская мозаика»

15.30 - 17.15 Концертная программа от Российского союза ветеранов Афганистана в рамках 30-летия со дня вывода войск из Афганистана

17.15 - 18.45 Народный концерт «Военные песни у Кремля». В программе: исполнение песен, выбранных народным голосованием. Певцы-профессионалы споют их вместе с победителями конкурса непрофессиональных исполнителей со всей Нижегородской области

18.45 - 19.10 Всероссийская минута молчания

19.10 - 20.00 Молодежная программа «Песни войны и Победы»

20.00 - 21.00 Выступление артистов Вахтанга и Светланы Сыропятовой

21.00 - 21.50 Выступление артиста Леонида Агутина

21.50 - 22.00 Программа dreamlaser (3D-мэппинг)

22.00 - 22.08 Салют

Интерактивные программы на площади Минина (с 14.00 до 18.00)

Площадка №1. Стенд «Нижегородская открытка», посвященная блокадному Ленинграду

Площадка № 2. Газета «Нижегородская правда»

Площадка №3. Фотозона-землянка «Эхо военных лет»

Площадка №4. Интерактивная программа «Города-герои»

Площадка №5. Интерактивная программа для всей семьи «За нашу Победу!»

Площадка №6. Мастер-классы для детей

Площадка №7. Интерактивная программа «Цветы Победы»

Площадка №8. Картины из пазлов

Интерактивные программы в Нижегородском кремле (с 14.00 до 18.00)

Площадка № 1. Программа «Дети за мир»

В программе: выступление нижегородских детских коллективов, викторины и конкурсы, флэшмоб, арт-объект «МИР», фотозоны с хештегом #Дети_За_Мир

Площадка №2. Полевые кухни

Площадка № 3. Праздничная программа «Наша Победа»

Театральная площадь (с 14.00 до 18.00)

Программа «Орден Победы»: выступление творческих коллективов, мастер-классы, работа передвижной кухни и флешмоб Нижегородского Губернского оркестра

Площадка перед Театром кукол (ул. Большая Покровская, 43, с 10 до 18.00)

Проект «Наследники Великой Победы»:

- работа рупора громкоговорителя на столбе (песни военных лет, сводки с фронта голосом Левитана), вещание осуществляется от граммофона 1937 года. Столб оформлен указателем «На Берлин» и флагом Победы;

- работа волонтеров и сотрудников Технического музея в аутентичной форме Красной Армии 40-х годов, фотозона;

- будет организована военно-полевая кухня (солдатские щи и каша, чай с сушками); продукты подвозят на трофейном немецком мотоцикле волонтеры военно-исторического клуба«ПартизанЪ»;

- демонстрация образцов вооружения и обмундирования военно-историческим клубом «ПартизанЪ».

Нижневолжская набережная (с 15.00 до 19.00)

Арт-объекты «День Победы». Набережную украсят пять тематических объемных фигур размером 1,5 на 1,5 метра, изображающих символы Победы, на фоне которых можно будет сфотографироваться.

Концертная программа с участием профессиональных творческих коллективов и артистов «Победный май»:

С 15:00 до 16:00 Дуэт Touch (аккордеон + скрипка);

С 16:00 до 17:30 «Давно закончилась война» - песни военных лет в исполнении нижегородских гармонистов;

С 17:30 до 18:00 Детский ансамбль скрипачей и виолончелистов;

С 18:00 до 19:00 Шоу барабанов «Ветер Фанга».

Нижегородская ярмарка (исторический парк «Россия - моя история» (с 11.00 до 17.00)

В программе: викторина «Великие сражения», квест «Судьба человека», программа с участием танцевального коллектива «Минуты вальса», трансляции фильмов о войне, квест «По сведениям разведки», конкурс детских рисунков и конкурс чтецов, а также выставка ретро-автомобилей.

Выставочный зал «Покровка,8» (с 15.00)

Программа «Накануне войны»: мастер-класс по рассказу Леонида Пантелеева «Честное слово» для детей младшего школьного возраста, мастер-класс предполагает чтение и обсуждение рассказа Л.Пантелеева «Честное слово», опубликованного за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

Музей истории художественных промыслов Нижегородской области, уличная площадка перед зданием музея (с 12.00 до 14.00)

В программе: мастер-класс (резьба по дереву) по изготовлению оригинального резного сувенира с праздничным символом «Звезда Победы».

Усадьба Рукавишниковых (с 14.00 до 18.00)

В 14.00 Мастер-класс «Солдатский «треугольник» - память сердца»

С 12.00 до 16.00 Трансляция мультимедийной выставки «Письма с фронта»

В 15.00 Викторина «Минувших лет живая память»

С 16.00 до 18.00 Литературно-музыкальный вечер «Строки, опалённые войной…». Все желающие могут стать участниками мероприятия, рассказав стихи или прозу, или исполнив песню военных лет, поделиться историей своей семьи, подготовив эссе-презентацию.