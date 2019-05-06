2019-05-06T15:48:47+03:00
Общество

9 мая изменится схема движения в Нижнем Новгороде

Какие дороги будут перекрыты в День Победы
Юлия ДАНЧЕНКО
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Какие дороги будут перекрыты в День ПобедыКакие дороги будут перекрыты в День ПобедыФото: Архив КП
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Центр Нижнего Новгорода

Все улицы, идущие от площади Минина и Пожарского будут перекрыты.

От Нижегородского кремля нельзя будет проехать в сторону улицы Рождественской и площади Маркина. Будут закрыты Зеленский съезд, Лыкова дамба, улицы Октябрьская И Алексеевская, Холодный переулок, улица Ошарская до пересечения с улицей Октябрьской.

Закрыто движение будет на улице Варварской вплоть до площади Свободы и улица Большая Печерская до площади Сенной. Также нельзя будет проехать по Гергиевскому съезду.

Единственный транспорт, на котором можно будет передвигаться – трамваи, идущие по улицам Октябрьской, Пискунова и Большой Печерской.

Какие дороги будут перекрыты в День Победы

Какие дороги будут перекрыты в День Победы

Московский район

С 8.30 до 13.30 будет перекрыто движение по улице Чаадаева от дома №1 до дома №9, а также на улице Баранова от дома №1 до дома №5. Нельзя будет проехать по улице Ярошенко от улицы Чаадаева до остановки «Парк Культуры» на улице Ярошенко.

С 21.30 до 22.30 будет перекрыто движение по проспекту Героев от дома №43 до пересечения с улицей 50-летия Победы.

Какие дороги будут перекрыты в День Победы

Какие дороги будут перекрыты в День Победы

Сормовский район

С 9.30 до 11.30 движение перекроют по улице Коминтерна от улицы Белозерской до улицы Свободы.

С 10.30 до 12.30 будет закрыта дорога по бульвару Юбилейному от улицы Коминтерна до улицы Энгельса, а также на улице Энгельса от бульвара Юбилейного до дома № 3 и по улице Энгельса от дома №2 по улице Энгельса до дома №8 по бульвару Юбилейному.

С 21.00 до 22.15 придется объезжать участок дороги от бульвара Юбилейного до дома №31А.

Канавинский район

С 10.00 до 13.00 будет перекрыта улица Анатолия Григорьева.

Какие дороги будут перекрыты в День Победы

Какие дороги будут перекрыты в День Победы

Автозаводский район

С 6.00 до 23.00 будет закрыто движение по площади имени И.И. Киселева. Единственное исключение - трамваи.

С 9.00 до 11.00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина на участке от улицы Веденяпина до проспекта Кирова, а также по проспекту Октября на участке от проспекта Молодежного до проспекта Ильича, и на улице Веденяпина от улицы Лескова до проспекта Ленина.

С 21.00 до 22.30 перекроют участок дороги от улицы Героя Юрия Смирнова дома №18 до улицы Колхозной.

Какие дороги будут перекрыты в День Победы

Какие дороги будут перекрыты в День Победы

Не стоит забывать, что и парковка на всех перекрытых улицах тоже запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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