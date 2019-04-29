«Последние вещи покупала в секонде»: Родная сестра Натальи Водяновой разоткровенничалась в Инстаграме

Родная сестра топ-модели Натальи Водяновой Кристина Кусакина разрешила своим подписчикам спрашивать ее о чем угодно. Второй день девушка публикует ответы в Инстаграме.

kkusakina Сестра Водяновой принялась отвечать на вопросы подписчиков

Один из первых вопросов касался любимого бренда одежды и обуви. Кристина развела руками: рада бы назвать бренд, да только одевается она в вещи, которые до нее носил кто-то другой.

- Последние вещи, которые я покупала, были из секонда! Называется, «как попало», - написала она.

kkusakina Многие отмечают, что Кристина очень похожа на Наталью Водянову

Не обошлось и без вопроса о модельной карьере: пыталась штурмовать подиум вслед за сестрой или нет?

- Никогда не пыталась. Мне не очень интересно такое, не мое. К тому же, кажется, что я бы не очень преуспела в этом. У меня недостаточно данных, - заявила Кристина.

Родная сестра Натальи Водяновой разоткровенничалась в Инстаграме.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тогда общественность поинтересовалась, сколько же лет родной сестре «Нижегородской Золушке» и где она живет. Та призналась, что ей 23 года.

- Проживаю в славном городе Флоренция, но это ненадолго. Постоянно перемещаюсь, к сожалению или к счастью, - выдала девушка.

А чуть позже опубликовала старую детсадовскую фотографию, на которой ей пять лет. Кстати, девушке редко дают 23 года, считая, что она гораздо моложе.

Родная сестра Натальи Водяновой разоткровенничалась в Инстаграме.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также речь зашла о профессии Кристины Кусакиной. Известно, что она реставратор, однако что подтолкнуло ее к такому выбору, неясно.

- Думала, что буду искусствоведом лет с одиннадцати-двенадцати. Потом в университете и на стажировке после первого курса разочаровалась в профессии. Решила заняться реставрацией. Вообще всегда знала, чего хочу. Особо не было мук выбора, - призналась сестра Водяновой.

Родная сестра Натальи Водяновой разоткровенничалась в Инстаграме.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Милые вопросы тоже были. Например, кто-то поинтересовался, как зовут котов Кристины и почему они не породистые, а уличные. Выяснилось, что рыжего зовут Пряник, а темного - Рюрик.

- Не вижу смысла в породистых котах! И многим бездомным котятам нужны забота и дом, - считает нижегородка.

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