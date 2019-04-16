Муж Натальи Водяновой жертвует 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама

Супермодель и благотворитель Наталья Водянова, много лет проживающая в Париже, заявила, что ее семья даст денег на восстановление сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери. На своей странице в Инстаграме знаменитость написала:

natasupernova Семья мужа Натальи Водяновой жертвует 200 млн евро на восстановление Собора Парижской богоматери

- Я так горжусь своей семьей. Наши сердца восстановятся вместе с Нотр-Дамом. Надеюсь, совсем скоро.

Там же 36-летняя модель разместила официальное заявление семьи Арно и группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, президентом которой является Бернар Арно, отец мужа Водяновой.

- Семья Арно и группа компаний LVMH обязуется помочь восстановлению собора Парижской Богоматери, - говорится в обращении. - В знак солидарности и глубокой скорби в связи с национальной трагедией, семья Арно и группа компаний LVMH приняли решение оказать вклад в работы по восстановлению выдающегося Собора, символа не только Франции, ее наследия и единства, но также и всей мировой культуры.

Отмечается, что одна из богатейших семей Франции жертвует не только 200 млн евро в фонд реконструкции собора, но и предлагает правительству любую помощь своих лучших специалистов для проведения креативной, архитектурной и финансовой экспертиз, чтобы привлечь средства для восстановления Нотр-Дама.

Напомним, вечером 15 апреля внимание миллионов людей было приковано к собору Парижской Богоматери, охваченному огнем. По основной версии, возгорание произошло случайно во время реставрационных работ. Окончательно потушить пламя удалось лишь к 4.30 утра. Однако и сейчас спасатели проливают конструкции. Пламя уничтожило две трети крыши, внутреннее убранство, шпиль и знаменитые часы. К счастью, фасад удалось спасти, равно как и знаменитые колокольни, средневековые стены и христианские реликвии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Весь Париж стоит на площадях и плачет...»: очевидец рассказал, что происходило возле Собора Парижской Богоматери

Корреспондент «КП» Андрей Вовк делится своими впечатлениями о ситуации в центре Парижа [фото, видео, обновляется] (подробности)

«Ну что, кто нагрешил?»: Собчак едко высказалась о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Огонь практически уничтожил здание (подробности)

«Вой сирен до сих пор стоит у меня в ушах»: нижегородец оказался одним из последних, кто видел Нотр-Дам до пожара

С пламенем в соборе Парижской Богоматери пожарные не могли справиться почти целую ночь (подробности)