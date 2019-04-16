2019-04-16T12:46:26+03:00
Общество

Муж Натальи Водяновой жертвует 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама

Сама супермодель призналась, что безмерно гордится своей семьей
Анастасия НАЗАРОВА
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Сама супермодель призналась, что безмерно гордится своей семьей.Сама супермодель призналась, что безмерно гордится своей семьей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Супермодель и благотворитель Наталья Водянова, много лет проживающая в Париже, заявила, что ее семья даст денег на восстановление сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери. На своей странице в Инстаграме знаменитость написала:

natasupernovanatasupernova
Семья мужа Натальи Водяновой жертвует 200 млн евро на восстановление Собора Парижской богоматери
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- Я так горжусь своей семьей. Наши сердца восстановятся вместе с Нотр-Дамом. Надеюсь, совсем скоро.

Там же 36-летняя модель разместила официальное заявление семьи Арно и группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, президентом которой является Бернар Арно, отец мужа Водяновой.

- Семья Арно и группа компаний LVMH обязуется помочь восстановлению собора Парижской Богоматери, - говорится в обращении. - В знак солидарности и глубокой скорби в связи с национальной трагедией, семья Арно и группа компаний LVMH приняли решение оказать вклад в работы по восстановлению выдающегося Собора, символа не только Франции, ее наследия и единства, но также и всей мировой культуры.

Отмечается, что одна из богатейших семей Франции жертвует не только 200 млн евро в фонд реконструкции собора, но и предлагает правительству любую помощь своих лучших специалистов для проведения креативной, архитектурной и финансовой экспертиз, чтобы привлечь средства для восстановления Нотр-Дама.

Напомним, вечером 15 апреля внимание миллионов людей было приковано к собору Парижской Богоматери, охваченному огнем. По основной версии, возгорание произошло случайно во время реставрационных работ. Окончательно потушить пламя удалось лишь к 4.30 утра. Однако и сейчас спасатели проливают конструкции. Пламя уничтожило две трети крыши, внутреннее убранство, шпиль и знаменитые часы. К счастью, фасад удалось спасти, равно как и знаменитые колокольни, средневековые стены и христианские реликвии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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