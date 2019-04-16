«Вой сирен до сих пор стоит у меня в ушах»: нижегородец оказался одним из последних, кто видел Нотр-Дам до пожара

Вчера весь мир в едином порыве молился за собор Парижской Богоматери – напомним, вечером 15 апреля в Нотр-Даме произошел страшный пожар. По основной версии, возгорание произошло случайно во время реставрационных работ. Огонь удалось окончательно ликвидировать лишь к половине пятого утра 16 апреля, но и сейчас спасатели продолжают проливать конструкции. Пламя уничтожило две трети крыши, внутреннее убранство, шпиль и знаменитые часы. К счастью, удалось спасти фасад, знаменитые колокольни, средневековые стены и христианские реликвии.

Так выглядел собор за пару часов до пожара.Фото: Андрей ВОВК

Так получилось, что одним из последних туристов, побывавших в Нотр-Даме, оказался главный редактор «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» Андрей Вовк. «Комсомолка» публикует его рассказ от первого лица.

- Я был у собора Парижской Богоматери где-то в 4-5 часов вечера, а до этого гулял на острове Сите, который сейчас закрыт для туристов. Я подошел к собору Парижской Богоматери, отстоял очередь, походил внутри, посмотрел все эти прекрасные своды, чудесные росписи. Было очень много народу, поэтому я на лестницу непосредственно вверх не пошел – слишком большая очередь была. Подумал, что я тут буду еще целую неделю и успею как-нибудь зайти. Пошел к собору с другой стороны и сидел в кафе, пил кофе, любовался видом собороваться с его шпилем. Обратил внимание, что там были строительные леса, но они не так уж сильно скрывали собор и его красоту.

«Вой сирен до сих пор стоит у меня в ушах»: нижегородец оказался одним из последних, кто видел Нотр-Дам до пожараФото: Андрей ВОВК

После этого я ушел в Люксембургский сад, а там дорога проходит по таким улочкам, что не очень видно, что происходит вдалеке. И, уже дойдя до сада, обернувшись, увидел огромный столб черного дыма, который валил как раз из острова Сите и шел по Сене в сторону Эйфелевой башни. Тут же одновременно мне начали присылать кучу сообщений друзья, сначала шутили: «Вот, ты в Париже, и тут же горит Нотр-Дам». Просто все думали, что это какой-то маленький локальный пожар, который сейчас быстренько потушат современные пожарные службы и все посмеются и пойдут дальше гулять по прекрасным парижским улицам. Но все оказалось совсем по-другому.

В этот момент уже практически все туристы стали сходиться ближе к Сене, там были огромные толпы, и полиция стала перекрывать все подходы к реке, вешали ленточки, никого не пускали. Но мне удалось подойти максимально близко с такой точки, где видно сам собор, и он действительно горел. Я подошел, когда шпиль упал.

«Вой сирен до сих пор стоит у меня в ушах»: нижегородец оказался одним из последних, кто видел Нотр-Дам до пожараФото: Андрей ВОВК

Было очень много пожарных машин, вой сирен, кажется, до сих пор стоит у меня в ушах. Вокруг Нотр-Дама была куча пожарных, огромными струями из брандспойтов они заливали воду прямо через высокие стены туда внутрь. Казалось, что это какой-то огромный котел, в котором горит огонь, и фото сверху это действительно подтверждают. Вокруг летали вертолеты, но не тушили: власти Парижа решили, что тушить с вертолетов опасно для окружающих. Потому что остров Сите-то эвакуировали быстро, но поблизости было слишком много людей, чтобы попытаться их эвакуировать.

Так вышло, что я стоял недалеко от какой-то церкви, и в какой-то момент – может быть, это были прихожане, может, простые парижане – они просто начали вставать на колени, петь, молиться, к ним присоединялись все больше и больше людей. И они продолжали так стоять несколько часов. И несмотря на то, что в пожаре, к счастью, нет жертв, но для парижан это настоящая национальная трагедия. Я видел несколько людей, которые просто разговаривали по телефону, рассказывали друзьям и близким, что происходит, и начинали просто плакать.

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