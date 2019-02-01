Отец мужа Натальи Водяновой попал в список богатейших людей планеты

Эксперты агентства Bloomberg опубликовали новый список самых богатых людей планеты 1 февраля. В десятку вошел 69-летний Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, который по совместительству является свекром супермодели Натальи Водяновой.

Эксперты поставили Арно на четвертую строчку рейтинга.Фото: REUTERS

Заработок француза поражает воображение. Днем ранее акции его компании оценивались в 279 евро за бумагу, достигнув лучшего показателя за несколько последних лет. Так, в среду бизнесмен заработал $4,3 миллиарда. При этом в целом состояние Бернара Арно оценивается в $76,6 миллиарда. С таким показателем эксперты поставили его на четвертую строчку рейтинга.

Отметим, что в топ-10 богатейших людей также вошли: основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос ($142 млрд), основатель и бывший акционер Microsoft Билл Гейтс ($95,8 млрд), предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт ($84,9 млрд), основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг ($65,6 млрд), основатель Inditex Амансио Ортега ($63,5 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим ($60 млрд), сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж ($54,8 млрд), сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон ($54,2 млрд) и сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин ($53,3 млрд).

Топ-10 самых богатых людей планеты.

Напомним, в 2018 году француз Бернар Арно был назван самым богатым человеком Европы. Тогда состояние главы холдинга LVMH оценивалось в $70,7 миллиарда.