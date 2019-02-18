Волна эвакуаций снова накрыла Нижний Новгород

Очередная волна эвакуаций накрыла столицу Приволжья 18 февраля. Сообщения о якобы заложенных бомбах в некоторых учреждениях города появились в соцсетях после обеда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/692566" frameborder="0"></iframe> Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области эвакуировали 18 февраля.Источник: https://vk.com/typical_nn

Сначала подписчики написали про эвакуацию в ТЦ «Рио» на Московском шоссе.

- Специально ехала туда ради одного магазина, зашла в него, набрала вещей, и тут сигнал. Всех эвакуируют, говорят, бомба. Но не думаю, что там что-то найдут, - написал аноним в паблике «Регион-52».

Эвакуация в ТЦ "РИО". Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Позже стало известно об эвакуации в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области на улице Тургенева, в Диагностическом центре на Решетниковской улице и в больнице им. Семашко.

Эвакуация в Диагностическом центре 18 февраля.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За комментарием «Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области. Однако там сказали, что официальный комментарий будет позже.

Эвакуация в Диагностическом центре 18 февраля.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Накануне «Комсомка» писала, что руководство ТРЦ «Жар-Птица» получило письмо по электронной почте, в котором говорилось о якобы заложенном взрывном устройстве.

Эвакуация в Диагностическом центре 18 февраля.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напомним, что массовая эвакуация охватила приволжскую столицу 31 января. Тогда информация о заложенной бомбе поступила в Центр международной торговли, ТРЦ «Жар-Птица» и «Седьмое небо», ТЦ «Орбита», «Сочи» и «Новый век», а также в больницы №12, 38 и 39.