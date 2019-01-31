Волна эвакуаций в Нижнем Новгороде 31 января 2019 года. Онлайн-трансляция

Уже несколько дней средства массовой информации сообщают об эвакуациях школ, больниц и торговых центров в Белгороде, Тамбове, Твери, Орле, Рязани и других городах Центральной России. Утром 31 января волна эвакуаций накрыла и столицу Приволжья.

Сначала были эвакуированы работники Центра международной торговли на Ковалихинской улице. Позже стало известно об эвакуациях в некоторых школах, больницах и торговых центрах.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» следит за развитием событий.