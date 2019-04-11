2019-04-11T14:27:50+03:00
Общество

«Кто горячее?!»: Шесть нижегородок участвуют в конкурсе «Мисс Maxim-2019»

По результатам читательского голосования в финал выйдут 100 красавиц [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Победительница украсит обложку сентябрьского выпуска мужского журнала.Победительница украсит обложку сентябрьского выпуска мужского журнала.
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Еще пять нижегородских красавиц решили побороться за место на обложке сентябрьского выпуска журнала Maxim. К 24-летней Юлии Гырбу присоединились 22-летняя Ирина Левкина из Сарова, 24-летняя Ульяна Климина и 26-летняя Лизавета Анциферова из Нижнего Новгорода, 22-летняя Ирина Левкина из Сарова, а также 30-летняя Елена Суркова и 24-летняя Яна Верешкова из Дзержинска.

30-летняя Елена Суркова из Дзержинска

30-летняя Елена Суркова из Дзержинска

24-летняя Ульяна Климина из Нижнего Новгорода

24-летняя Ульяна Климина из Нижнего Новгорода

По состоянию на 13.00 11 апреля, в читательском голосовании «Кто горячее?!» конкурса «Мисс Maxim» участвуют 120 девушек. Однако список претенденток на звание самой сексуальной будет пополняться до 15 апреля. Чтобы поучаствовать в конкурсе, надо выложить в Instagram или «Вконтакте» свои фотографии с хэштегом #missmaxim2019russia.

22-летняя Ирина Левкина из Сарова

22-летняя Ирина Левкина из Сарова

24-летняя Яна Верешкова из Дзержинска

24-летняя Яна Верешкова из Дзержинска

Кстати, однажды нижегородка уже становилась обладательницей короны и почетного звания «Мисс Maxim». На обложке мужского глянца оказалась 21-летняя Наталья Шувалова.

26-летняя Лизавета Анциферова из Нижнего Новгорода

26-летняя Лизавета Анциферова из Нижнего Новгорода

24-летняя Юлия Гырбу из Нижнего Новгорода

24-летняя Юлия Гырбу из Нижнего Новгорода

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ИСТОЧНИК KP.RU

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