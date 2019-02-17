Нижегородкам предлагают побороться за место на обложке мужского журнала Maxim

Мужской журнал Maxim объявил четырнадцатый конкурс красоты и сексуальности "Мисс Maxim". Чтобы поучаствовать в нем, девушки должны выложить в "Инстаграме" или "Вконтакте" свои фотографии (можно одну) с хэштегом #missmaxim2019russia. Заявки принимаются до 15 апреля.

- Мы изучим все-все посты по хэштегу. Самое главное - профиль должен быть открытым! - отмечают организаторы.

Если конкурсантка пройдет модерацию, то обязательно получит сообщения от устроителей. Затем надо будет заполнить анкету на сайте глянца, и только после этого девушка попадет в читательское голосование.

Имя победительницы, которая украсит собой обложку сентябрьского номера Maxim, назовут в июле.

Напомним, что нижегородские красавицы участвовали в прошлогоднем конкурсе "Мисс Maxim", однако удача им не улыбнулась - на обложку не попала ни одна из претенденток.

Безуспешным оказалось и участие Альфиры Исмаиловой в конкурсе мужского журнала Playboy. Посоревноваться за звание самой красивой и сексуальной жительницы России 25-летнюю девушку подтолкнуло простое любопытство.

Тем временем в начале февраля стало известно имя "Мисс Нижний Новгород 2019". По мнению жюри, больше всего этого титула достойна Дарья Мельникова.