2019-04-05T18:25:18+03:00
Общество

Нижегородка может оказаться на обложке мужского журнала «Maxim»

Ради конкурса 24-летняя Юлия Гырбу впервые решилась на откровенную фотосессию [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Юлия учится в Волжском государственном университете водного транспорта и подрабатывает в одном из нижегородских баров.Юлия учится в Волжском государственном университете водного транспорта и подрабатывает в одном из нижегородских баров.Фото: Предоставлено героем публикации
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24-летняя нижегородка Юлия Гырбу оказалась в двадцатке первых участниц читательского голосования конкурса «Мисс Maxim», стартовавшего 4 апреля. «Комсомольская правда» связалась с девушкой и узнала, зачем она вступила в борьбу за место на обложке мужского глянца.

Ради конкурса Юлия впервые решилась на откровенную фотосессию. Фото: Предоставлено героем публикации

Ради конкурса Юлия впервые решилась на откровенную фотосессию.Фото: Предоставлено героем публикации

- Я учусь в Волжском государственном университете водного транспорта и подрабатываю в одном из нижегородских баров. Стараюсь вести активный образ жизни: хожу в зал, играю в волейбол и настольный теннис. Сейчас учусь кататься на скейтборде, изучаю французский язык, люблю искусство и компьютерные игры, - рассказала собеседница «Комсомолки».

Узнав об участии Юлии в конкурсе «Мисс Maxim», родные испытали настоящий шок. Оно и понятно: вся страна увидит полуобнаженную девушку!

К соперницам нижегородка относится скептически. Фото: Предоставлено героем публикации

К соперницам нижегородка относится скептически.Фото: Предоставлено героем публикации

- Сестра считает, что это слишком откровенно, но в то же время понимает: с моими данными можно решиться на подобную авантюру, - отметила нижегородка. - Большинство друзей, знакомых и коллег активно меня поддерживают. Целую пропаганду развернули в интернете! Но есть те, кто не осуждают, а, скорее, не понимают, для чего мне это.

Кстати, это первая попытка Юлии попасть на обложку мужского журнала. До поры до времени ее вполне устраивала позиция наблюдателя. Да и неуверенность давала о себе знать. А тут случайно наткнулась на рекламу конкурса в соцсетях, поинтересовалась у друзей, не поучаствовать ли ей самой.

- Благодаря их горячей поддержке я и решилась, - призналась девушка.

Узнав об участии Юлии в конкурсе «Мисс Maxim», родные испытали настоящий шок. Фото: Предоставлено героем публикации

Узнав об участии Юлии в конкурсе «Мисс Maxim», родные испытали настоящий шок.Фото: Предоставлено героем публикации

Она недоумевает, как ей удалось попасть в число первых участниц читательского голосования. Среди конкурсанток есть известные модели, за которыми Юлия в течение нескольких лет следила в соцсетях.

- У них более двух миллионов подписчиков. Не понимаю, зачем таким популярным девушкам доказывать, что они достойны попасть на обложку, - разводит руками собеседница «Комсомолки».

24-летняя нижегородка оказалась в двадцатке первых участниц читательского голосования конкурса «Мисс Maxim». Фото: предоставлено героем публикации.

24-летняя нижегородка оказалась в двадцатке первых участниц читательского голосования конкурса «Мисс Maxim».Фото: предоставлено героем публикации.

Что касается самой нижегородки, то конкурс для нее - возможность попробовать свои силы, запечатлеть себя молодой, красивой и уверенной.

- Если честно, снимки, которые я отправила на конкурс, - это нечто новое для меня. По сути, это моя первая фотосессия в жизни, да еще в таком стиле. Я очень открытый человек, но стеснение побороть было очень тяжело. Надеюсь, страна меня поддержит, - заключила Юлия.

Добавим, что по результатам читательского голосования «Кто горячее?!» в финал попадут 100 участниц. Их-то и пригласят организаторы на профессиональную фотосессию в Москву. Однако главными претендентками на победу станут десять девушек, которых выберет редакция по результатам фотосъемки. Имя победительницы огласят только в июле.

Проголосовать за Юлию Гырбу из Нижнего Новгорода можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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