Нижегородец выиграл в лотерею квартиру за полтора миллиона рублей

Дмитрий Воронов живет в Нижнем Новгороде и занимается ремонтом автомобилей. Он уже пожил в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Крыму. Но именно в приволжской столице мужчина исполнит свою мечту и купит дом.

Нижегородец купил билет «Жилищной лотереи» и выиграл квартиру стоимостью полтора миллиона рублей. Счастливчик признался, что у него даже было особое предчувствие, когда он приобретал билет в магазине.

- Я подумал, что было бы неплохо в этот раз выиграть квартиру. И вот я среди победителей! Это большая удача, - поделился своими эмоциями Дмитрий.

Однако жить в новой квартире он не собирается. Хочет дом.

- Я уже начал копить деньги на дом, но мне не хватало средств. А теперь хватит, - рассказал нижегородец.

Кстати, в последнее время жителей Нижегородской области преследует удача. В начале апреля Светлана Агафонова выиграла в лотерею миллион рублей, а в январе "Комсомолка" рассказывала о семье Чегодаевых, которая выиграла в лотерею автомобиль. Счастливый билет, заставивший поверить в чудо, Ольге подарила мама.